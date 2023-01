Frölunda bröt trenden – vinnare igen

Loui Eriksson gjorde SHL-comeback mot just Leksand i november. Nu fick den förra NHL-stjärnan sista ordet i en ny seger mot dalalaget.

Eriksson höll sig påpassligt framme när Leksand tagit ut målvakten i slutminuterna, hann först på en rensning från egen zon och punkterade matchen.

Frölunda är därmed tillbaka som vinnare, efter det tunga fallet mot Timrå i tisdags.

Mot Leksand var Göteborgslaget betydligt piggare från start och halvvägs in i första perioden snärtade Linus Nässén upp ledningsmålet i krysset bakom Mantas Armalis i Leksandsmålet.

Men Leksand – som kom från två raka segrar – spelade bra och dalalagets replik var inte långt borta. Frederik Dichow i Frölundamålet räddade det första skottet, men tappade samtidigt balansen och föll bakåt. Det utnyttjade Martin Karlsson, som lyfte in returen till 1—1.

Tunga avbräck

Leksand har haft en del skadebekymmer på backsidan den senaste tiden, men fick i sista stund med sig den åter spelklare veteranen Jonas Ahnelöv på bussen till Göteborg.

Men i stället tvingades centern Mikael Ruohomaa kliva av redan i första perioden med en skada i ena armen.

Även Frölunda fick ett tungt avbräck i första perioden när Christian Folin tvingades kliva av skadad. Inför matchen hade dessutom Max Friberg, som leder den interna poängligan, tvingats lämna återbud på grund av sjukdom.

Trots stjärnfallet bjöd lagen på en fartfylld och jämn match.

I inledningen av mittperioden slarvade Leksand dock i samband med ett byte, vilket gav Frölunda ett två mot ett-läge där Filip Johansson gjorde 2—1.

"Ok, men inte bra"

Det var ett mål som gästerna aldrig riktigt kunde hämta sig från. Tempot sänktes lite i den andra perioden, samtidigt som Frölunda hade fått lite ordning på defensiven.

— Ok, men inte bra, summerade 2–1-skytten Filip Johansson i C More i periodpausen.

Då hade Leksand precis dragit på sig en andra utvisning i matchen – vilket dock Frölunda inte kunde dra nytta av den gången heller.

Leksands första försök i numerärt överläge blev mållöst. I stället fick Petteri Lindbohm ett skottläge och satte 3–1 för Frölunda lite senare.

Men i powerplay nummer två några minuter från slutet fick Leksand utdelning, sedan Björn Hellkvist valt att plocka ut målvakten. Närmare än Jon Knuts reducering – på volley – kom laget dock inte.