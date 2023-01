Besviken Halfvarsson femma: "Gör dåliga val"

Fakta: Totalställningen i Tour de Ski 1. 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge. 2) Calle Halfvarsson, Sverige, +1 minut och 2 sekunder. 3) Pål Golberg, Norge, +1.14. 4) Federico Pellegrino, Italien, +1.27. 5) Simen Hegstad Krüger, Norge, +1.45. Övriga svenskar: 23) Eric Rosjö, +4.19. 26) William Poromaa, +5.02. 33) Oskar Svensson, +6.05. 36) Johan Häggström, +6.14 + Så fortsätter touren Etapp 7, söndag: Val di Fiemme, 10 kilometer, masstart, fri stil (finalklättring), damer och herrar (11.00/12.45).

Halfvarsson är fortsatt tvåa inför finalklättringen, en minut och två sekunder bakom Klæbo. Detta trots att svensken inte lyckades följa upp andraplatsen från fredagens sprint med ytterligare en pallplats.

33-åringen blev femma i masstarten över 15 kilometer men det var nära att kunna bli bättre än så.

Tätklungan var ett getingbo under hela loppet och Halfvarsson gick in på upploppet i kamp om en pallplats. Men det gick inte hela vägen och svensken åkte in som femma.

— Jag är besviken, konstaterar han.

"Dåliga val"

Halfvarsson var inte nöjd med vissa val han gjorde under loppets gång.

— Jag gör dåliga val på slutet. Det är lite oflyt att jag inte kommer in i ledet och jag får inte med mig farten, säger han.

TT: Vad hade du kunnat göra annorlunda?

— Jag kanske hade kunnat gå mer jämsides med resten och inte på innern. Nu går jag en egen väg och det blir väldigt bra i kurvan men jag får inte med mig farten ut.

Halfvarsson är likväl tvåa i sammandraget och kan därmed slå sin bästa Tour de Ski-placering: en tredjeplats från 2015.

— För touren spelar det inte så stor roll att bli femma eller etta i dag, men det hade varit kul att vara på pallen, säger han.

Nu väntar finalklättringen under söndagens avslutande masstart över tio kilometer.

— Jag ska göra så gott jag kan och hoppas på en bra backe, så får vi se hur långt det räcker, säger han.

TT: Gynnar det dig med ditt utgångsläge att det avslutas med masstart?

— Det gör det absolut. Om vi går som lag in i backen, vilket jag hoppas, då har jag de sekunderna på åkarna bakom mig.

"Grattis till Klæbo"

Även William Poromaa var uppe och nosade på pallen under lördagen, men 22-åringen blev sexa. Det är dock något av en revansch för Poromaa som i sprinten blev diskvalificerad efter dubbla överträdelser. Han fick även ett tre minuters tidstillägg.

Först över mållinjen var – som vanligt – Johannes Høsflot Klæbo. Den norska dominanten var starkast på upploppet och åkte över mållinjen som etta och därmed har han vunnit samtliga sex Tour de Ski-etapper. Det gör även att norrmannen slår ryske Sergej Ustjugovs rekord på antal raka toursegrar från säsongen 2016/2017.

— Grattis till honom. Han har avgjort det här nu, säger William Poromaa.

Pål Golberg blev tvåa och Francesco De Fabiani åkte in som trea.