Krüger: "Klart vi inte är nöjda"

Borta mot Västervik gick Djurgården på knock direkt, hade 5–0 efter första perioden och vann med 7–0.

Då fick Stockholmslaget utdelning på det mesta.

Hemma mot Bik Karlskoga var offensiven inte lika spetsig.

I stället var det gästerna som lade beslag på trepoängare genom 4–1-segern.

Kalle Jelvert tryckte in 1–0 redan efter 1.57 minuter och i tredje perioden – i Djurgårdens forcerande offensiv – gjorde Albin Eriksson 2–0 i powerplay.

Linus Klasen gav hemmafansen lite hopp med 1–2-målet i slutet av tredje men sedan punkterade Jesper Kokkonen matchen med två mål i tom bur.

— Det är klart att vi inte är nöjda. Det var en jämn match, vi tryckte på i slutet och skapade lite nerv men släppte in två i öppen kasse, säger Djurgårdens Marcus Krüger till C More.

Karlskogas seger gör att klubben tar sig förbi Djurgården i tabellen och är ny femma på 67 poäng.

— I det stora hela tror jag att vi är på rätt väg. I dag var inte resultatet eller alltid det spel vi vill ha. Vi får jobba på, vi har lite att jobba på, säger Krüger.

— Det är två matcher nästa vecka också, det gäller att jobba på. Det är inte så mycket kvar av serien.

Södertälje tog en ny fullpoängare genom 1–0 hemma mot AIK.

Christopher Dahlström avgjorde med målet i slutskedet av andra perioden.

Modo toppar överlägset den något haltande tabellen på 82 poäng före Björklöven, 76, och Södertälje är trea, 72.