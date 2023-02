Grinigt och dubbla matchstraff i toppmötet

Att det var en toppmatch med ett fåtal omgångar kvar att spela rådde det inget tvivel om.

Det märktes, framför allt i intensiteten och inte minst i grinigheten.

Än grinigare började det bli efter tio minuter av den första perioden.

Modos Oscar Pettersson crosscheckade Djurgårdens Edvin Hammarlund in i sargen med trynet före.

En otäck smäll som efter videogranskning renderade i matchstraff för Pettersson.

Dubbla mål i powerplay

Innan tacklingen hade Djurgården gjort 1–0 genom Fredrik Forsberg och i efterföljande powerplay, till följd av matchstraffet, utökade gästerna till 3–0 efter mål av Daniel Brodin och Ludvig Rensfeldt.

Modos Filip Sveningsson reducerade till 1–3 i början av andra men med tre minuter kvar av mittenakten åkte hemmalaget på nästa matchstraff, den här gången i form av en knätackling.

Daniel Brickley sänkte Djurgårdens Emil Berglund och domarna valde återigen att videogranska situationen innan Brickley fick lämna arenan.

Av reprisbilderna att döma såg det ut som att tacklingen var med höften, något som även Modos tränare Mattias Karlin försökte påpeka för domarna.

"Uppförsbacke"

— Vi ger oss inte själva chansen att komma in i det. Det blir tufft och uppförsbacke, säger Modos Sveningsson till C More efter andra perioden.

Uppförsbacke var det, men Modo tog sig upp för den.

2–3-reduceringen kom sju minuter in i tredje perioden genom Riley Woods och ytterligare tre minuter senare var det kvitterat genom Nicholas Halloran.

Till slut kom det även ett avgörande – av Djurgården.

Gästernas Emil Berglund avgjorde tillställningen i förlängningen och såg till att Djurgården tog med sig bonuspoängen hem till Stockholm.

Trots förlusten behåller Modo serieledningen, Djurgården är tabellfyra med fyra omgångar kvar att spela.

Många skott – inga mål

AIK vann förvisso skotten med 38–17 men det spelade mindre roll när de inte lyckades överlista Björklövens målvakt Joona Voutilainen förrän det återstod knappt två minuter av matchen.

Filip Windlerts reducering betydde precis ingenting då Björklöven hade avgjort matchen långt tidigare.

Maxime Fortier och Alexander Wiklund gjorde Umeå-klubbens mål i första perioden, innan Joel Mustonen och Scott Pooley utökade målskörden till 4–0 efter två spelade perioder.

"Hängiga i dag"

Björklövens femte och sista mål kom med drygt tre minuter kvar att spela, signerat Gerry Fitzgerald.

— Jag tror att alla med ögon såg att vi var ganska hängiga i dag, vi kom inte upp riktigt i vår åkning. "Gnaget" tävlar lite mer än oss, med det sagt vinner vi med 5–1 . . . det är bra, säger Björklövens lagkapten Fredric Andersson i C More.

Björklöven är tvåa i tabellen, en poäng bakom Modo, medan AIK är tabellnia.