VM över för Bergström – foten bruten

"Skadan är av sådan art att fortsatt spel i turneringen inte är aktuellt", skriver Ishockeyförbundet på sin hemsida.

I stället kallas Nathalie Lidman in till truppen.

"Paula mår ganska bra efter omständigheterna och har blivit väl omhändertagen av medicinsk personal på sjukhuset i Toronto", säger lagläkare Wille Ahnberg till förbundet.

Förbundskapten Ulf Lundberg har nu valt att kalla in Nathalie Lidman, Leksands IF, till turneringen. Nathalie var med under lagets för-läger och spelade i träningsmatchen mot Schweiz för en vecka sedan.

På söndagen möter Sverige Finland som leder gruppen efter två segrar och 17–1 i målskillnad.