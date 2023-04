Guide: Inför Damkronornas VM-kvartsfinal

Fakta: Kvartsfinalerna i VM 13 april: Tjeckien–Finland, klockan 16.00, svensk tid. USA–Tyskland, 19.30. Kanada–Sverige, 23.00. 14 april: Schweiz–Japan, 02.30.

Efter en tuff start på VM i Brampton med förluster mot Tyskland och Finland, och däremellan seger mot Ungern, besegrade Damkronorna Frankrike med 8–2 i den sista gruppspelsmatchen.

Belöningen blir kvartsfinalmöte med värdnationen Kanada, som vann A-gruppen.

+ Var/när?

Kvartsfinalen spelas 23.00, svensk tid, i kanadensiska Brampton, strax utanför Toronto, och sänds i SVT/SVT Play.

+ Mardrömsmotstånd

Sverige har haft det tufft mot Kanada historiskt. Under fjolårets VM i Danmark blev det respass i kvartsfinalen efter en 0–3-förlust. Dessförinnan hade man krossats i kvartsfinalen i Peking-OS. Den gången blev det svensk förlust med 0–11. Kanada är dessutom storfavorit till guldet på hemmaplan efter att ha vunnit VM två år i rad och OS 2022.

+ Svenskhoppet

Mycket av Damkronornas anfallsspel kretsar kring forwardsstjärnorna Hanna Olsson, Lina Ljungblom och Hilda Svensson. Forwardstrion är etta, tvåa och trea i VM:s poängliga så här långt. 21-åriga Ljungblom gjorde fyra mål mot Ungern och Frölundaforwarden Olsson satte lika många mot Frankrike.

+ Avbräcken

Sedan tidigare saknas Sveriges lagkapten under VM 2021, Michelle Löwenhielm, av personliga skäl. I 6–2-segern mot Ungern drabbades Damkronorna av ytterligare ett avbräck efter att Paula Bergström kraschat in i sargen. En undersökning visade en bruten fot och Bergström har lämnat turneringen. I hennes ställe kallades Nathalie Lidman in.