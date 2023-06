Lasse Granqvists saftiga förmögenhet – drar in miljonbelopp

Lasse Granqvist är en av Sveriges allra mest uppskattade och hyllade sportkommentatorer. Under sin aktiva karriär, som tog sin fart på Radiosporten redan 1987, har han arbetat på Sveriges Radio, TV4 och C more.

Han har kommenterat allt från VM i ishockey till mästerskap i fotboll och OS.

Lasse Granqvists referat är historiska

Två av hans mer kända referat är det när Zlatan Ibrahimovic kvitterar mot Italien i fotbolls-EM 2004. Klackmålet fick Radiosportens mikrofon att fullkomligt explodera av glädjevrål.



”Det är ett drömål av Zlatan Ibrahimovic, det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt”, säger han i referatet. Till och med bisittaren Ralf Edström fick be Granqvist att lugna ned sig.

Det andra är Ghanas straffmiss i förlängningen av kvartsfinalen av fotbolls-VM 2010.

”Han missar. Han missar. Oh mon dieu. My God what is going on. Han bränner den. Han sumpar den. Allt skiter sig för Ghana”, skriker han i det numera klassiska referatet.

Lasse Granqvists lön – så mycket tjänar han

Enligt Skatteverkets senaste uppgifter, som Nyheter24 tagit del av, hade Lasse Granqvist en fastställd förvärvsinkomst på 173 100 kronor under inkomståret 2021. Utöver det hade han ett överskott av kapital på 1 467 639 kronor.

Lasse Granqvist är också verksam i bolaget Granqvist Production AB där han axlar rollen som vd. Företaget bedriver konsultverksamhet inom massmedia-, idrottsliga och utbildningsbranscherna. Enligt allabolag.se omsatte bolaget strax över 3,2 miljoner kronor under 2022.