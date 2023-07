Blåvitt krismöte med fansen efter förlusten

Den tillresta Varbergsklacken på ena kortsidan fick jubla åt lagets första allsvenska seger den här säsongen.

På motsatta sidan visade Blåvitts hemmapublik, som högljutt stöttat laget under matchen, lika högljutt sitt missnöje redan innan slutsignalen.

Göteborgsspelarna radade upp sig framför läktaren, med sänkta blickar. Flera av dem pratade också med upprörda fans direkt efter slutsignalen.

Efter matchen hade hela spelartruppen sedan ytterligare ett möte med supportrar som samlats utanför spelaringången på Gamla Ullevi.

"Rakt och tydligt"

Marcus Berg, ende hemmaspelaren som därefter återvände för en intervju, är dämpad efter 1–2-förlusten.

— En otroligt tung förlust, så det är mycket känslor. Just nu är det väldigt tungt, säger han.

— Vi hade ett möte med våra fans, det var tre från dem som fick föra talan. Det var rakt och tydligt från deras håll. Man håller med om det de sade. Vi måste höja oss. De finns där för oss 24/7 och vi måste höja oss och ta de poängen vi behöver, för just nu är vi i skiten.

Även klubbdirektören Håkan Mild var med på mötet.

— Det är väldigt lugnt, måste jag säga. Jag har ju varit med ett tag, men det var väldigt lugnt och kontrollerat, säger han.

— De är missnöjda med prestationen, under året och dagens prestation. Men ändå finns på något sätt en dialog kring att man vill göra det tillsammans.

"Under all kritik"

Marcus Berg är efter matchen både självkritisk och kritisk mot hela laget för hur "Blåvitt" såg ut mot Varberg.

— Jag tror inte att vi skapar en målchans på 90 minuter, mot Varberg. Det är alldeles alldeles för dåligt, säger anfallsveteranen.

— Det är under all kritik. Vi pratar mycket om att komma in i rätt ytor, men jag tror inte att vi gör det en enda gång under första halvlek.

Berg blev själv dessutom utbytt redan i halvtid till förmån för nyförvärvet Arbnor Mucolli.

— Det är väl bara att acceptera. Om man är med vill man göra skillnad, just nu är det tufft både för mig och för laget. Man måste var stark och inte bryta ihop, utan bara kämpa på, säger han.

— Vi är i den här situationen ihop och jag måste höja mig, precis som hela laget.