Förbundskaptenen Peter Gerhardsson om det stora intresset: ”Mina största favoriter”

Peter Gerhardssons partner – vem är hans fru?

Peter Gerhardsson är gift med Linda Blom. Hon var tidigare en elitspelare i Allsvenskan där hon under tolv års tid spelade hela 177 matcher och gjorde 42 mål för bland andra Malmö FF och Djurgårdens IF.

Peter Gerhardssons ålder – hur gammal är han?

Peter Gerhardsson föddes den 22 augusti 1959. Det innebär att han fyller 65 år under sommaren 2025.

Peter Gerhardssons familj – har han några barn?

Peter Gerhardsson har tre barn. En dotter och en son från en tidigare relation och ytterligare en son tillsammans med frun Linda Blom.

Peter Gerhardssons musikintresse – vilket är hans favoritband?

Peter Gerhardssons stora passion, bortsett från fotboll, är musik. Han har i flera sammanhang varit öppen med sitt stora intresse för musik. I en intervju med tidningen Aftonbladet 2019 berättade han att favoritbandet är Norrköpings stolthet, det klassiska rockbandet Eldkvarn.

Till samma tidning kommenterade bandets frontman och sångare Plura Jonsson då Gerhardssons uppskattning.

– Han har varit som en del av bandet i många år, så det är väldigt roligt att följa honom.

Det klassiska bandet Eldkvarn kommer urpsrungligen från Norrköping och består av bröderna Plura och Carla Jonsson, Tony Thorén Werner Modiggård och Claes von Heijne. Foto: Jessica Gow/TT

Vilka lag har Peter Gerhardsson tidigare tränat?

Peter Gerhardsson var själv aktiv som fotbollspelare och spelade för Hammarby IF, Vasalunds IF och Enköpings SK. Efter att spelarkarriären tog slut 1992 har han verkat som tränare. Han har tränat allsvenska herrlag i form av Helsingborgs IF och BK Häcken.

2017 tog han över det svenska damlandslaget efter föregångaren Pia Sundhage. Ett jobb han innehaft sedan dess.

