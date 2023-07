Rolfö: "Jättesorgligt – det gör mig arg"

I Spaniens VM-trupp finns tre av de 15 spelare som bojkottat landslaget sedan förra hösten. Barcelonaduon Aitana Bonmatí och Mariona Caldentey har liksom Manchester Uniteds Ona Battle valt att tacka ja till spel i VM.

Målvakter: Misa Rodríguez, Real Madrid, Cata Coll, Barcelona, Enith Salon, Valencia.

Försvarare: Oihane Hernández, Athletic Bilbao, Rocío Gálvez, Real Madrid, Irene Paredes, Barcelona, Laia Codina, Barcelona, Ivana Andrés, Real Madrid, Ona Batlle, Barcelona, Olga Carmona, Real Madrid.

Mittfältare: María Pérez, Barcelona, Teresa Abilleira, Real Madrid, Claudia Zornoza, Real Madrid, Aitana Bonmatí, Barcelona, Jenni Hermoso, Pachuca, Irene Guerrero, Atlético Madrid, Alexia Putellas, Barcelona.

Anfallare: Mariona Caldentey, Barcelona, Eva Navarro, Atlético Madrid, Athenea Del Castillo, Real Madrid, Esther González, Real Madrid, Salma Paralluelo, Barcelona, Alba Redondo, Levante.

Spelarna som fortfarande bojkottar landslaget:

Patri Guijarro, Barcelona, Mapi León, do, Sandra Paños, do, Clàudia Pina, do, Ainhoa Vicente, Atlético Madrid, Lola Gallardo, do, Nerea Eizagirre, Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, do, Lucía García, do, Leila Ouahabi, Manchester City, Laia Aleixandri, do, Andrea Pereira, Club América.