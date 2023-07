Smakstart för Spanien i VM efter drömminuter

Det blev en minst sagt händelserik första halvlek mellan Spanien och Costa Rica.

Spanjorskorna satte direkt Costa Rica under hårt tryck och radade upp stora chanser, allt som oftast utan att lyckas få några avslut på mål då orädda Cosa Rica-spelare blockade skotten.

Det dröjde dock inte länge innan Spanien ändå skulle ta ledningen.

Drömminuter säkrade segern

I den 21:e minuten kom man runt på kanten, slog in bollen längs marken där en olycklig försvarare, Valeria del Campo, försökte rensa men slog bollen i eget mål.

2–0 kom bara två minuter senare genom Barcelonastjärnan Aitana Bonmatí. Det efter att Spanien på nytt brutit in från kanten, spelat in bollen till den fristående mittfältaren som läckert kunde skruva in bollen i det bortre hörnet.

Innan den första halvleken var slut hann spanjorskorna även med att göra 3–0 från nära håll efter en hörna i den 27:e minuten.

Putellas inbytt

Inför turneringen har diskussionen kring Spanien mest handlat om den konflikt som uppstått mellan flera spelare och förbundskaptenen Jorge Vilda. En konflikt som grundar sig i missnöje mot tränaren och som gjort att flera stora spelare – till exempel Barcelonatrion Patri Guijarro, Mapi León och Sandra Paños – bojkottat mästerskapet.

Av denna dispyt märktes dock inget i matchen mot Costa Rica.

Glädjande för Spanien var även att superstjärnan Alexia Putellas, som fick inleda på bänken efter sin skadeproblematik, kom in med dryga kvarten kvar. Den tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren såg pigg ut och skapade flera heta chanser för "La Roja".

På onsdagsmorgonen, svensk tid, ställs Costa Rica mot Japan. Därefter möter Spanien Zambia.