Matchguide: Sverige–Italien

Var spelas matchen Sverige-Italien?

Wellington Regional Stadium, Wellington, Nya Zeeland.



När: Lördag klockan 09.30, svensk tid.

Tv/radio: TV6, Viaplay och P4/Radiosporten.

Tidig gruppfinal

Sverige och Italien inledde VM med var sin knapp seger, och laget som går vinnande ur lördagens strid kopplar ett hårt grepp om förstaplatsen i grupp G.

Om Sverige vinner innebär det också att avancemanget till slutspel är säkrat redan inför sista gruppspelsmatchen mot Argentina på onsdag. Detta efter att Argentina och Sydafrika spelat 2–2 på fredagen.

De två främsta i varje grupp går vidare. Ettan från grupp G spelar sin åttondelsfinal i Melbourne, medan tvåan får bege sig till Sydney.

Fotbolls-VM 2023: Spelar Seger mot Italien?

Skadeläget ljusnar allt mer för svensk del och på fredagen tränade alla 23 spelare för fullt. I premiären var det enligt förbundskapten Peter Gerhardsson bara Caroline Seger och Sofia Jakobsson som inte var redo för 90 minuter. Seger byttes in i slutet av matchen medan Jakobsson blev kvar på bänken.

Båda torde nu vara tillgängliga för mer speltid, men ingen av dem lär finnas med i en svensk startelva.

— Kosovare Asllani kommer att vara lagkapten, sade förbundskapten Peter Gerhardsson på fredagens presskonferens och bekräftade i princip att Seger, ordinarie lagkapten, startar på bänken.

Matchen Sverige-Italien: Lurig motståndare

Sverige har vunnit 15 av 24 landskamper mot Italien, men de senaste åren har italienskorna bjudit på tufft motstånd. På de tre senaste matcherna har det blivit två italienska segrar, bland annat i EM i Nederländerna 2017. Det senaste mötet, i Algarve Cup förra året, slutade med svensk seger efter straffläggning.

"Lilla Messi" och Girelli

16-åriga Giulia Dragoni, med smeknamnet "Lilla Messi", fick chansen från start i Italiens 1–0-seger mot Argentina. Juventusbacken Linda Sembrant är imponerad över mittfältstalangen, som tillhör Barcelona.

— Jag har inte sett henne jättemycket. Hon var ju i Inter och försvann sedan ner till Barcelona. Så jag har inte sett henne jättemycket i ligan. Men jag har förstått att hon är otroligt duktig, hon är otroligt ung men spelar ändå behärskat. Det är inte så att man känner ”åh vad ung hon är”, utan hon gjorde det bra i första matchen, säger Sembrant.

Det blir spännande att se om förbundskaptenen Milena Bertolini satsar vidare på 16-åringen. Intressant är också om Bertolini på nytt vågar inleda med Cristiana Girelli på bänken. Juventusanfallaren byttes in sent mot Argentina, men nickade kort därefter in segermålet.

Fotbolls-VM 2023: Hela truppen i matchen Sverige-Italien

Sverige, tänkbar elva (4–3–3): Zecira Musovic – Nathalie Björn, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson – Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Elin Rubensson – Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö.

Övriga truppen: Jennifer Falk (mv), Tove Enblom (mv), Anna Sandberg, Linda Sembrant, Stina Lennartsson, Hanna Bennison, Rebecka Blomqvist, Lina Hurtig, Sofia Jakobsson, Madelen Janogy, Olivia Schough, Caroline Seger.

Förbundskapten: Peter Gerhardsson.

Italien, tänkbar elva (4–2–3–1): Francesca Durante – Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Cecilia Salvai, Lisa Boattin – Manuela Giugliano, Giulia Dragoni – Barbara Bonansea, Arianna Caruso, Chiara Beccari – Cristiana Girelli.

Övriga truppen: Laura Giuliani (mv), Rachele Baldi (mv), Sofia Cantore, Ciada Greggi, Emma Severini, Benedetta Orsi, Benedetta Glionna, Elisa Bartoli, Annamaria Serturini, Martina Lenzini, Valentina Cernoia, Valentina Giacinti.

Förbundskapten: Milena Bertolini.