Chelseas nybygge visade klass direkt

Mycket har hänt i Chelsea den senaste tiden. Mängder med spelare har kommit och gått, tränare har bytts ut och inför den här säsongen har såväl experter som supportrar varit osäkra på Londonlagets kvalitet.

Oron är kanske obefogad.

För i Premier League-premiären hemma på Stamford Bridge mot topptippade Liverpool visade Chelsea klass. I varje fall under långa stunder.

Liverpool tog förvisso en tidig 1–0-ledning genom Luis Diaz men Chelsea kvitterade per omgående då nye backen Axel Disasi stötte in bollen i nät och därefter var det hemmalaget som hade mycket bollinnehav och som bjöd på en frejdig fotboll. Dock utan att få hål på Allison Becker i gästernas mål. Det oavgjorda resultatet torde dock ge Chelsea luft under vingarna inför fortsättningen av säsongsupptakten.

— Speciellt i andra halvlek spelade vi bra. Vi förtjänade att vinna, det lovar gott, säger Axel Disasi till Viaplay.

I London blev derbyt mellan Brentford och Tottenham försenat på grund av att det inte fanns något rinnande vatten inne på arenan.

När spelet väl var i gång tog Tottenham, utan Harry Kane, ledningen. Brentford vände snabbt till 2–1 men i slutskedet av den första halvleken satte Emerson 2–2, vilket också blev slutresultatet.