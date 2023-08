Seger hyllas efter sista VM:et: "Är nummer ett"

Sveriges mesta landslagsspelaren Caroline Seger, med 238 landskamper, har meddelat att det här världsmästerskapet blir hennes sista.

Efter att Sverige besegrat Australien i lördagens bronsmatch (2–0) i Brisbane valde spelarna att hylla sin lagkapten – trots att det inte blev några minuter för 38-åringen själv.

— Det har man vetat om (att det blir Segers sista VM), speciellt med tanke på hennes situation. Det har varit jättetufft för henne, men det är samtidigt det som är så coolt. Som människa bidrar hon mycket till en grupp, även om hon inte är på planen, säger Fridolina Rolfö som spräckte nollan mot Australien.

"Är nummer ett"

Seger har haft ett tufft år sedan EM i fjol. 38-åringen gjorde illa hälen i en gruppspelsmatch mot Schweiz. Hon opererade hälsenan efter mästerskapet, och var tillbaka först till årets damallsvenska säsong. Kort efter återkomsten till fotbollsplanen skadade hon sig på nytt.

I VM fick Seger starta gruppavslutningen mot Argentina och där tog det stopp efter en halvlek efter känningar i vaden. Dessförinnan hade hon agerat som inhoppare mot Sydafrika och Italien. I slutspelet har mittfältaren inte fått några minuter.

— Hon har varit en så stor del av det här svenska landslaget under så många år. Det är en unik spelare och ledare så det är lite svårt att ta in, säger yttern Johanna Rytting Kaneryd.

Kosovare Asllani, som punkterade bronsmatchen när hon satte 2–0, hyllar även hon Caroline Seger.

— Vi har spelat så länge tillsammans. Hon är unik i sitt ledarsätt. Jag hade unnat henne att spela i dag och det hade hon velat själv. För mig är hon nummer ett, vår ledare och inspiratör. Hon betyder oerhört mycket för den här gruppen.

Från vänster: Linda Sembrant, Kosovare Asllani och Caroline Seger.

Kan spela Nations League

Asllani berättar även att hon bad Seger att leda laget fram till podiet när de skulle ta emot medaljerna.

— Hade vi vunnit VM-bucklan hade jag pushat fram henne. Jag är bara praktikant so far, hon är vår lagkapten. Seger är vår etta efter allt hon har gjort för laget och svensk fotboll under så lång tid.

Om det är helt färdigspelat i landslaget för Caroline Seger är ännu oklart. Legendaren har inte uttalat sig om framtiden och i september väntar Nations League där hon kan tas ut, med förutsättning att hon är uttagningsbar.

— Jag hoppas att hon är med där (Nations League), men jag vågar inte säga vad jag tror. Jag hoppas att vi kan tjata på henne i kväll och säga att vi har det så bra tillsammans. Sedan får vi se vad hon säger, säger Fridolina Rolfö.