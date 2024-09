Basketstjärna död – blev 58 år

Dikembe Mutombo, allmänt ansedd som en av tidernas främsta defensiva basketspelare, är död. Han blev 58 år gammal.

Dikembe Mutombo är död – blev 58 år gammal

Mutombo föddes i Kongo-Kinshasa men flyttade till USA som 21-åring. Där blev det så småningom en lång karriär i NBA, 18 säsonger i sex olika klubbar, och fyra gånger utnämndes han till ligans bästa defensiva spelare.

"På planen var han en av de bästa blockarna och defensiva spelarna i NBA:s historia. Vid sidan om den öppnade han sitt hjärta och själ för att hjälpa andra", säger NBA-kommissionären Adam Silver i ett uttalande.

Valdes in i basketens Hall of Fame

I NBA representerade han Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, New York Knicks och New Jersey Nets. Åtta gånger blev han uttagen i säsongens All Star-lag.

Han gjorde sin sista säsong 2008–09 och 2015 valdes han in i basketens Hall of Fame.



Tiden efter karriären ägnade Mutombo till stor del åt välgörenhetsarbete. Han talade nio språk och 1997 startade han Dikembe Mutombo Foundation med målet att förbättra människors hälsa, utbildning och livskvalitet i hemlandet Kongo-Kinshasa.

För två år sedan meddelade Mutombos familj att han genomgick behandling för hjärncancer.