Stor konflikt i Beckham-familjen

David och Victoria Beckham är ständigt aktuella i olika sammanhang – nu gäller det ett bråk som angår en av sönerna i familjen.

David och Victoria Beckham har fyra barn

Både David och Victorias karriärer är välkända – men vad gör deras barn egentligen?

Paret har fyra barn tillsammans, Brooklyn, Cruz, Romeo och Harper.

Brooklyn är familjens äldsta son, han är 25 år gammal. 25-åringen är gift med Nicola Peltz och öppnade nyligen upp om att han är redo för att bli pappa i ung ålder. Han har ett stort intresse för fotof och har tidigare varit modell.

Brooklyn Beckham. Foto: Stella Pictures

Romeo Beckham, 22, gick till en början i sin pappas fotspår då han hade inlett sin fotbollskarriär. Romeo spelade till en början i MLS-laget Inter Miamis andralag. Flyttlasset gick sedan till London-klubben Brentford, där spelade Romeo för Premier League-lagets andralag. Under 2024 kom nyheten att Romeo lägger skorna på hyllan – Beckhams karriär blev därav mycket kortvarig. Fotbollskarriären avslutades med ambitionen att göra en karriär som modell.

Romeo Beckham. Foto: Stella Pictures

Cruz Beckham, 19, är tillsammans med 29-åriga Jackie Apostel. Ska man tyda Cruz Instagram-konto så har han ett stort musikintresse.

Cruz Beckham. Foto: Stella Pictures

Yngst i syskonskaran är 13-åriga Harper Seven Beckham. Namnet "Seven" kommer från att pappa David Beckham bar nummer sju under sina år i Manchester United. Just nummer sju har en stor betydelse för Manchester United – tröjan har burits av legendariska spelare som George Best, Bryan Robson, David Beckham och Eric Cantona.



Harper Seven Beckham. Foto: Stella Pictures

Stor konflikt i familjen Beckham

Familjens liv är väldokumenterat och välkänt för allmänheten. Familjen delar ofta bilder från deras liv på sociala medier och fler detaljer från deras liv kan tydas i diverse olika dokumentärer.

Något som nu kommit ut är uppgifter om en konflikt i familjen. Det är Daily Mail som uppger att Victoria Beckham inte ska vara särskilt nöjd med att Cruz Beckham är tillsammans med Jackie Apostel. Det som rör upp känslor hos Victoria är den tidigare nämnda åldersskillnaden på tio år.

En vän till Victoria har beskrivit känslorna runt den äldre flickvännen.

– Victoria har varit på riktigt dåligt humör de senaste veckorna. Det är olikt henne. Jag har hört att hon inte vill bråka med Cruz men hon är förfärad över åldersskillnaden.

Vännen berättar om att Victoria och David är optimistiska över att förhållandet ska ta slut.

– Både hon och David tror att det kommer blåsa över, så de är bara trevliga mot paret. David tycker alla ska behålla lugnet. Han tror att det kommer vara en nyttig erfarenhet för Cruz och att det är alla pojkars dröm att vara med en snygg, äldre kvinna. Victoria är orolig för att Cruz är en hopplös romantiker som redan skrivit att han älskar sin nya flickvän på Instagram.

Enligt Expressen följer Victoria Beckham inte heller Jackie Apostel på Instagram.

Cruz Beckham och Jackie Apostel. Foto: Stella Pictures

