Så mycket pengar tjänar Charlotte Kalla – se hennes lön

Charlotte Kallas karriär blev lång och framgångsrikt. Hon avslutade sin karriär 2022 när SM avgjordes i Piteå.

Charlotte Kallas karriär – vad vann hon?

Kalla är en av Sveriges mest folkkära atleter på senare år. Med massvis av minnesvärda ögonblick har hon även vunnit mängder med medaljer. Nedan följer en lista där hennes främsta meriter är samlade.

OS:

2010 (Vancouver): Guld – 10 km fristil Silver – Lagsprint

2014 (Sotji): Guld – Stafett 4×5 km Silver – Skiathlon Silver – 10 km klassisk stil

2018 (Pyeongchang): Guld – Skiathlon Silver – 10 km fristil Silver – Stafett 4×5 km Silver – Lagsprint



VM:

2011 (Holmenkollen): Guld – Lagsprint Silver – Stafett 4×5 km Brons – 10 km fristil

2015 (Falun): Guld – 10 km fristil Silver – Stafett 4×5 km Silver – Lagsprint Brons – Skiathlon

2017 (Lahtis): Silver – Stafett 4×5 km Brons – 10 km klassisk stil

2019 (Seefeld): Guld – Stafett 4×5 km Silver – Lagsprint Brons – 10 km fristil



Charlotte Kalla. Foto: Ulf Palm / TT

Charlotte Kalla efter OS i Sotji. Foto: JESSICA GOW / TT

Vad gör Charlotte Kalla i dag?

I dag jobbar Kalla som ambassadör för skidföretaget Skistar där hon bland annat tar fram kläder för längdskidåkning och en träningskollektion för kvinnor. I en intervju med Aftonbladet berättar hon om jobbet.

– Vi vaskade fram Skistar som ett företag som skulle kunna erbjuda det här, eftersom jag varit nyfiken på dem under elitkarriären. När jag satsat på skidåkningen och sett vad andra pysslat med, så har det funnits en längtan efter just det. Shit, vad drömmigt att fortsätta att jobba ute i fjällen. Sedan när de hörde av sig några dagar senare trodde jag inte att det var sant, när vi suttit och pratat om just de drömmarna. Det har gått fort men känns rätt. Jag hade inte alls planerat så mycket för karriären efter karriären, så att säga. För jag har inte vetat hur länge jag kommer att åka skidor.

Kalla är även ambassadör för BRIS.

Hur mycket pengar tjänar Charlotte Kalla?

Enligt Skatteverkets uppgifter, som Nyheter24 tagit del av, hade Charlotte Kalla en fastställd förvärvsinkomst under 2023 på 624 200 kronor. Fördelat på årets tolv månader blir det 52 016 kronor.

Hon är även involverad i bolaget "Charlotte Kalla AB", där hon är ledamot. I juni 2023 redovisade detta bolag en omsättning på 6,5 miljoner kronor. Tillgångarna i bolaget uppmättes då till 35 miljoner kronor.

