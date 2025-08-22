Nyheter24
Polisens varning till campare: "Var uppmärksamma"

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 15:30
Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

Under den senaste veckan har flera inbrott mot husvagnar och husbilar rapporterats i Västra Götalandsregionen. Nu riktar polisen en varning till campare.

På fredagsmorgonen larmades polisen till en campingplats i Lilla Torp i Göteborg, efter att husbilscampare blivit utsatta för inbrott. Det var det andra inbrottet som rapporterades på samma camping under natten, skriver Göteborgs-Posten

Flera inbrott i Partille och Lerum 

Polisen undersöker nu om händelserna kan ha något samband. 

– Det är självklart någonting som vi tittar på men här och nu har jag inga uppgifter om att vi kunnat koppla samman händelserna, säger polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara, till tidningen. 

Flera liknande incidenter har även rapporterats tidigare i veckan. Under onsdagen ryckte polisen ut till sammanlagt 12 ärenden om stölder ur husvagnar och husbilar i Partille och Lerum. 

– Vi utreder inbrotten som separata händelser, men det är klart att vi ser över om det kan finnas något samband, sa polisens presstalesperson Jennifer Last då.

Polisens varning till campare: "Var uppmärksamma"

Nu riktar polisen en varning till campare som befinner sig på campingplatser i Västra Götalandsregionen. 

– Vi uppmanar alla i allmänhet att vara uppmärksamma, säger presstalesperson Adam Isaksson Samara.

Han råder även campare att inte förvara värdesaker så att de är synliga och lättillgängliga för eventuella inbrottstjuvar. 

Senaste nytt
