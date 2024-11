Här är kandidaterna till Jerringpriset

Det är givet att OS-medaljörerna från Paris finns med på listan över kandidaterna till Jerringpriset.

Men det är inte säkert att någon av dem vinner Jerringpriset, även om det nog krävs något alldeles extra för att OS-medaljörerna Armand Duplantis, Truls Möregårdh och beachvolleyparet David Åhman och Jonatan Hellvig ska förbises av svenska folket som röstar.

De fem kandidater som fått minst antal röster till den 20 december bantas bort. Under Idrottsgalan den 20 januari faller ytterligare kandidater bort tills det återstår en vinnare.

Alla nominerade utom orienteringsstjärnan Tove Alexandersson och curlingherrarna i Lag Niklas Edin är nominerade till andra priser som delas ut på Idrottsgalan den 20 januari.

Vad har de nominerade åstadkommit?

Nedan följer en lista på de nominerade samt vad de åstadkommit under 2024:

Tove Alexandersson



Orienteraren har under 2024 vunnit två VM-guld i sprint och knock-out sprint. Hon har även vunnit tre VM-guld i "SkySnow" vilket är en annan tävlingsform i orientering. Hon fortsätter alltså att dominera orientingsscenen.

Tove Alexandersson. Foto: Jean-Christophe Bott / TT

Tara Babulfath



Judokans främsta merit är bronsmedaljen hon vann under OS i Paris. Under hösten har 18-åringen även vunnit guld på U23-EM.

Tara Babulfath. Magnus Lejhall/TT

Vilma Bobeck/Rebecca Netzler

Seglarduon vann en silvermedalj i 49erFX-klassen på OS i Paris.



Vilma Bobeck och Rebecca Netzler. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Armand Duplantis



Han behöver knappt en introduktion – Duplantis har tävlat 15 gånger under 2024 och vunnit samtliga tävlingar. Där ingår ett OS-Guld, ett EM-guld och flera världsrekord.

Armand Duplantis. Foto: Christine Olsson/TT

Lag Edin

Curlingherrarnas främsta seger kommer från VM som tog plats i april, där blev det guld.

Lag Edin, med Niklas Edin i spetsen. Foto: Christian Beutler /TT

Isabelle Haak

Volleybollstjärnan har haft ett framgångsrik 2024 där hon redan har belönats med Victoriapriset. Hon spelar till vardags sin volleyboll i italienska Imuco Volley och har i år vunnit Champions League, Italienska mästerskapen, Coppa Italia och Supercoppa.

Isabelle Haak. Foto: Henrik Eberlund/TT

Herrstafettlaget

Skidskyttarnas herrstafettlag bestod under VM i Nove Mesto av Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma och Sebastian Samuelsson. Kvartetten lämnade Tjeckien med varsin guldmedalj.

Herrstafettlaget. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Victor Lindgren

Charmig, ödmjuk och blyg är tre ord som kan beskriva den Victor Lindgren som tog emot sin silvermedalj på OS i Paris, det är hans främsta prestation från det snart gångna året.

Victor Lindgren. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Truls Möregårdh

Slog igenom med dunder och brak under OS 2024. Hans två silvermedaljer i Paris är inte det enda han åstadkommit under 2024. Under höstens Europamästerskap vann han silver i herrdubbel tillsammans med Anton Källberg samt brons i herrsingel.

Truls Möregårdh. Foto: Johan Nilsson/TT

Jenny Rissveds

Efter flera tuffa år var Rissveds tillbaka i världseliten, hennes OS-brons är ett kvitto på det.

Jenny Rissveds. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sarah Sjöström

Sveriges simdrottning vann två guldmedaljer i Paris.

Sarah Sjöström. Foto: Christine Olsson

Ludvig Åberg



Skåningen har fått sitt stora genombrott 2024 och kan titta tillbaka på året med stolthet efter flera fina placeringar.

Ludvig Åberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

David Åhman/Jonatan Hellvig

En av Olympiska Spelens sista kvällar blev en minnesvärd sådan för många svenskar. Duon storspelade nedanför Eiffeltornet vilket ledde till att beachvolley-pionjärerna tog hem guldmedaljen.



Jonatan Hellvig och David Åhman. Foto: Jessica Gow / TT

LÄS MER: Kända skådisen pekas ut som Viktor Gyökeres flickvän

Det betyder Viktor Gyökeres mystiska målgest

Allt om Ella Halvarsson: Partner och Calle Halfvarsson

Emil Persson om kärleken med skidstjärnan: "Hon tycker..."