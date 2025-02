Mondos hårda krav inför bröllopet: "Jag vill inte att..."

Armand "Mondo" Duplantis är förlovad med Desiré Inglander. Förlovningen skedde på en strand i USA framför vänner och familj.

Armand Duplantis och Desiré Inglander avslöjar hemligheter kring bröllopet

På Inglanders Tiktok har man kunnat ta del av flera delade hemligheter som angår bröllopet.

Kort efter förlovningen delade hon en video där hon bad sina följare om tips om bröllopsklänningar. Videon renderade i att hon fick flera tips på olika klänningar.

Hon har även delat ett klipp där hon bekräftade att paret har kommit fram till ett datum.

Texten till videon lyder "We just decided on a wedding date!".

Armand Duplantis och Desiré Inglander på Friidrottsgalan. Foto: Anders Wiklund/TT

"Det vill jag inte ha"

I samband med att bröllopet stundar har Duplantis och Inglander pratat med Expressen.

I intervjun är Duplantis tydlig med vilka krav han har inför bröllopet.

– Min bror hade över 350 gäster på sitt bröllop – men det vill jag inte ha. Jag gillar den svenska stilen med lite färre gäster... jag vill inte att det ska vara människor där jag inte har en aning om vilka de är.

Han har höga förväntningar på festen.

– Det ska vara en otroligt bra fest. Jag vill att folk ska gå därifrån och känna ”wow”.

Då kommer bröllopet äga rum

Duplantis har ett tätt schema att förhålla sig till samt familj och vänner i både Sverige och USA. Han kommenterade även svårigheten att hitta ett datum, till följd av det nyligen nämnda.

– Det är väldigt svårt. Vi försöker anpassa det efter tävlingssäsongen, men vill fortfarande ha det så bra det går. Planen är att ha något i Europa och kanske någon efterfest eller något i USA också.



