Armand "Mondo" Duplantis och Desiré Inglander förlovade sig under hösten 2024 – sedan dess har de bekräftat flertalet olika detaljer om det kommande bröllopet.

Desiré Inglander avslöjar detaljerna på Tiktok

Sedan frieriet ägde rum har Inglander laddat upp flera videor på sin Tiktok där hon avslöjar olika detaljer kring bröllopet.

Det handlar om bland annat bröllopsklänningen, datum för bröllopet och hennes brudtärnor.

Desire Inglander skapar kaos med orden om bröllopet med Mondo

Är du nyfiken på detaljer kring parets frieri?

Mondo Duplantis hårda krav inför bröllopet

Planeringen av ett bröllopet är krävande och att gå in på minsta detalj är ett måste om man strävar efter perfektion.

I samband med att bröllopet ryktas närma sig fick Mondo, i en intervju med Expressen, svara på hur svårt det är att hitta en tid för ett bröllop i hans fullspäckade schema.

– Det är väldigt svårt. Vi försöker anpassa det efter tävlingssäsongen, men vill fortfarande ha det så bra det går. Planen är att ha något i Europa och kanske någon efterfest eller något i USA också.

Han avslöjade då även ett av sina krav – att bröllopet inte ska bli för stort.

– Min bror hade över 350 gäster på sitt bröllop – men det vill jag inte ha. Jag gillar den svenska stilen med lite färre gäster... jag vill inte att det ska vara människor där jag inte har en aning om vilka de är.



Det kommer paret heta i efternamn

Desiré Inglander har återigen delat en video på sin Tiktok som har med bröllopet att göra. Denna gång rör det en stor fråga, nämligen vilket efternamn paret ska välja.

I videon syns hon tydligt mima till följande låtrad:

"I like your last name, can I have it?"

I videon visar hon även upp förlovningsringen samtidigt som hon tar in Mondo i bild för att betona att det är hans efternamn hon vill ha.

