Basket-EM 2025 herrar: Sverige deltar

Var spelas Eurobasket 2025?
24 lag är indelade i i fyra grupper som avgörs i Riga (Lettland), Tammerfors (Finland), Limassol (Cypern) och Katowice (Polen). De fyra bästa lagen i varje grupp går vidare till åttondelsfinal.
EM pågår 27 augusti–14 september.
Basket-EM 2025 grupper
Grupp A (Riga): Lettland, Serbien, Tjeckien, Turkiet, Estland, Portugal.
Grupp B (Tammerfors): Finland, Tyskland, Litauen, Montenegro, Storbritannien, Sverige.
Grupp C (Limassol): Cypern, Spanien, Grekland, Italien, Georgien, Bosnien-Hercegovina.
Grupp D (Katowice): Polen, Frankrike, Slovenien, Israel, Belgien, Island.
Sveriges herrlandslag i basket spelare
- Denzel Andersson, 28 år
- Simon Birgander, 27 år
- Tobias Borg, 32 år
- Wilhelm Falk, 22 år
- Viktor Gaddefors, 32 år
- Ludvig Håkanson, 29 år
- Pelle Larsson, 24 år
- Mattias Markusson, 29 år
- Barra Njie, 24 år
- Melwin Pantzar, 25 år
- Adam Ramstedt, 30 år
- Nicholas Spires, 31 år.
När spelar Sverige basket i EM 2025 – tv-tider
27 augusti: Finland klockan 19.20 i SVT2/SVT24
29 augusti: Tyskland klockan 12.20 i SVT1
30 augusti: Storbritannien klockan 15.20 i SVT1
1 september: Montenegro klockan 12.20 i SVT1
3 september: Litauen klockan 15.20 i SVT1
Sveriges chanser i Eurobasket 2025
Sedan mitten av 90-talet har Sverige spelat EM tre gånger – och bara vunnit en av totalt 14 matcher. Det var mot Ryssland i det förra EM-framträdandet, i Slovenien för tolv år sedan. Och uppladdningen inför den här EM-turneringen har bjudit på fyra raka förluster.
Sverige måste med andra ord överraska för att ta sig vidare till åttondelsfinal. För att lyckas med det lär det sannolikt krävas åtminstone två segrar och störst chans väntas Sverige ha mot i första hand Storbritannien, i andra hand Montenegro.
Sveriges stjärna Pelle Larsson
Pelle Larsson har en NBA-säsong med Miami Heat i bagaget och får bära ett tungt ansvar nu. Även den andra NBA-svensken, Detroit Pistons Bobi Klintman, var uttagen i bruttotruppen men tvingades lämna återbud på grund av skada.
Så gick det senast för Sverige i basket-EM
Senaste gången EM spelades var 2022, när Spanien knep guldet efter finalseger mot Frankrike.
Basket-EM 2025: Nikola Jokic och Serbien guldfavoriter
Serbien hade USA:s stjärnspäckade på gaffeln i OS-semifinalen i Paris i fjol, men fick ge sig till slut trots en 13-poängsledning inför sista perioden. Nu är serberna, anförda av Denver Nuggets stjärna Nikola Jokic, favoriter till EM-guldet.
Tyskland, som tog VM-guld 2023 efter att ha slagit ut både USA och Serbien, ses som den främsta utmanaren.
Spelar Giannis Antetokounmpo och Luka Doncic i EM 2025?
Nikola Jokic har vi redan nämnt och det finns fler NBA-giganter som förgyller mästerskapet. Inte minst Greklands Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) och Sloveniens Luka Doncic (Los Angeles Lakers).
Och redan i premiären ställs Sverige mot Finlands superstjärna Lauri Markkanen, till vardags i Utah Jazz. Totalt finns fler än 30 NBA-spelare med i årets EM-turnering. Men några tunga namn saknas också, som Frankrikes Victor Wembanyama.
Vilken kanal sänder basket-EM?
SVT och Radiosporten sänder.