Basket-EM 2025 herrar: Sverige deltar

För första gången sedan 2013 ska Sveriges basketherrar spela EM. Här är guiden inför det 42:a Europamästerskapet genom tiderna.

Var spelas Eurobasket 2025?

24 lag är indelade i i fyra grupper som avgörs i Riga (Lettland), Tammerfors (Finland), Limassol (Cypern) och Katowice (Polen). De fyra bästa lagen i varje grupp går vidare till åttondelsfinal.

EM pågår 27 augusti–14 september.

Basket-EM 2025 grupper

Annons

Grupp A (Riga): Lettland, Serbien, Tjeckien, Turkiet, Estland, Portugal.

Grupp B (Tammerfors): Finland, Tyskland, Litauen, Montenegro, Storbritannien, Sverige.

Grupp C (Limassol): Cypern, Spanien, Grekland, Italien, Georgien, Bosnien-Hercegovina.

Grupp D (Katowice): Polen, Frankrike, Slovenien, Israel, Belgien, Island.

Sveriges herrlandslag i basket spelare

Annons

Denzel Andersson , 28 år

, 28 år Simon Birgander , 27 år

, 27 år Tobias Borg , 32 år

, 32 år Wilhelm Falk , 22 år

, 22 år Viktor Gaddefors , 32 år

, 32 år Ludvig Håkanson , 29 år

, 29 år Pelle Larsson , 24 år

, 24 år Mattias Markusson , 29 år

, 29 år Barra Njie , 24 år

, 24 år Melwin Pantzar , 25 år

, 25 år Adam Ramstedt , 30 år

, 30 år Nicholas Spires, 31 år.

När spelar Sverige basket i EM 2025 – tv-tider

27 augusti: Finland klockan 19.20 i SVT2/SVT24

29 augusti: Tyskland klockan 12.20 i SVT1

30 augusti: Storbritannien klockan 15.20 i SVT1

Annons

1 september: Montenegro klockan 12.20 i SVT1

3 september: Litauen klockan 15.20 i SVT1

Sveriges chanser i Eurobasket 2025

Sedan mitten av 90-talet har Sverige spelat EM tre gånger – och bara vunnit en av totalt 14 matcher. Det var mot Ryssland i det förra EM-framträdandet, i Slovenien för tolv år sedan. Och uppladdningen inför den här EM-turneringen har bjudit på fyra raka förluster.

Sverige måste med andra ord överraska för att ta sig vidare till åttondelsfinal. För att lyckas med det lär det sannolikt krävas åtminstone två segrar och störst chans väntas Sverige ha mot i första hand Storbritannien, i andra hand Montenegro.

Annons

Pelle Larsson intervjuas inför EM i Tammerfors.

Sveriges stjärna Pelle Larsson

Pelle Larsson har en NBA-säsong med Miami Heat i bagaget och får bära ett tungt ansvar nu. Även den andra NBA-svensken, Detroit Pistons Bobi Klintman, var uttagen i bruttotruppen men tvingades lämna återbud på grund av skada.

Så gick det senast för Sverige i basket-EM

Annons

Senaste gången EM spelades var 2022, när Spanien knep guldet efter finalseger mot Frankrike.

Basket-EM 2025: Nikola Jokic och Serbien guldfavoriter

Serbien hade USA:s stjärnspäckade på gaffeln i OS-semifinalen i Paris i fjol, men fick ge sig till slut trots en 13-poängsledning inför sista perioden. Nu är serberna, anförda av Denver Nuggets stjärna Nikola Jokic, favoriter till EM-guldet.

Tyskland, som tog VM-guld 2023 efter att ha slagit ut både USA och Serbien, ses som den främsta utmanaren.

Spelar Giannis Antetokounmpo och Luka Doncic i EM 2025?

Annons

Nikola Jokic har vi redan nämnt och det finns fler NBA-giganter som förgyller mästerskapet. Inte minst Greklands Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) och Sloveniens Luka Doncic (Los Angeles Lakers).

Och redan i premiären ställs Sverige mot Finlands superstjärna Lauri Markkanen, till vardags i Utah Jazz. Totalt finns fler än 30 NBA-spelare med i årets EM-turnering. Men några tunga namn saknas också, som Frankrikes Victor Wembanyama.

Vilken kanal sänder basket-EM?