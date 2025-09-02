Försäljningen av Sven-Göran ”Svennis” Erikssons herrgård utanför Sunne i Värmland går trögt. Nu har priset sänkts på nytt – från 20 till 16,5 miljoner kronor.

– Säljaren tog beslutet efter sommaren, säger den ansvarige mäklaren Henrik Flinta på Sotheby’s International Realty till Expressen.

Herrgården Björkefors har varit till salu sedan i januari i år. Priset då var 25 miljoner kronor.

Prisras på "Svennis" herrgård – ingen vill köpa den

Efter den nya prisdumpningen har Henrik Flinta goda förhoppningar om att det ska bli en affär.

– Vi har haft ett 15-tal intressenter och tio av dem har varit och tittat. Och nu har vi nya visningar i veckan, bland annat för en intressent med koppling till området men också en med koppling till Italien. Med det nya lägre priset hoppas vi kanske till och med få i gång en budgivning, säger han.