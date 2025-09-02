– Säljaren tog beslutet efter sommaren, säger den ansvarige mäklaren Henrik Flinta på Sotheby’s International Realty till Expressen.
Herrgården Björkefors har varit till salu sedan i januari i år. Priset då var 25 miljoner kronor.
Prisras på "Svennis" herrgård – ingen vill köpa den
Efter den nya prisdumpningen har Henrik Flinta goda förhoppningar om att det ska bli en affär.
– Vi har haft ett 15-tal intressenter och tio av dem har varit och tittat. Och nu har vi nya visningar i veckan, bland annat för en intressent med koppling till området men också en med koppling till Italien. Med det nya lägre priset hoppas vi kanske till och med få i gång en budgivning, säger han.
Tränarlegendaren avled i augusti 2024 i cancer, 76 år gammal. Herrgården är den största tillgången i dödsboet, som har en brist på 51 miljoner kronor, enligt Expressen.