Ingen vill köpa "Svennis" herrgård – prisras på miljonbelopp

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 14:02
Uppdaterad: 2 sep. 2025, kl. 14:21
Herrgården Björkefors är fortsatt till salu. Foto: Sotheby’s International Realty & Leif R Jansson/TT

Försäljningen av Sven-Göran ”Svennis” Erikssons herrgård utanför Sunne i Värmland går trögt. Nu har priset sänkts på nytt – från 20 till 16,5 miljoner kronor.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

– Säljaren tog beslutet efter sommaren, säger den ansvarige mäklaren Henrik Flinta på Sotheby’s International Realty till Expressen.

Herrgården Björkefors har varit till salu sedan i januari i år. Priset då var 25 miljoner kronor.

Prisras på "Svennis" herrgård – ingen vill köpa den

Efter den nya prisdumpningen har Henrik Flinta goda förhoppningar om att det ska bli en affär.

– Vi har haft ett 15-tal intressenter och tio av dem har varit och tittat. Och nu har vi nya visningar i veckan, bland annat för en intressent med koppling till området men också en med koppling till Italien. Med det nya lägre priset hoppas vi kanske till och med få i gång en budgivning, säger han.

Tränarlegendaren avled i augusti 2024 i cancer, 76 år gammal. Herrgården är den största tillgången i dödsboet, som har en brist på 51 miljoner kronor, enligt Expressen.

