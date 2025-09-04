Sarah Sjöström tänker inte stressa tillbaka till simningen efter sin dramatiska förlossning. Men hon tror fortsatt på en möjlig comeback redan nästa sommar.

– Kanske det blir en mästerskapscomeback i EM i Paris, säger simstjärnan till Dagens Nyheter.

I en längre intervju med tidningen berättar Sarah Sjöström om förra veckans förlossningsdrama.

Om hur de fick hämtas av ambulans och köras över hela Stockholm, från hemmet i Lidingö till Södersjukhuset på Södermalm, eftersom BB i mer närliggande Danderyd var fullt.

Sarah Sjöströms son Adrian föddes i ambulans

Och om hur hon till slut ändå tvingades föda i ambulansen, på parkeringen utanför sjukhuset.

— Det blir en bra story att berätta för Adrian en dag, säger Sjöström till DN, om sin nyfödde son.

— På ett sätt är det en jäkligt mäktig känsla att föda på det sättet. Även om jag aldrig skulle vilja göra det igen.

Planen är fortsatt att ta sig tillbaka till simningen. 32-åriga Sjöström har tagit flest individuella VM-medaljer i långbana genom tiderna – 23 stycken (14 guld) – och sex OS-medaljer varav tre guld.

Då vill Sjöström göra comeback

Redan i juli berättade hon för TT att hon skrivit ner EM i Paris nästa år, 10–16 augusti, i tävlingskalendern. Det lockar fortfarande.

— Men som jag har sagt hela tiden, det får ta den tid det tar, och kroppen får styra, säger hon till DN.

— Återhämtar jag mig som jag ska, och krafterna kommer tillbaka, kanske det blir en mästerskapscomeback i EM i Paris. Det kunde vara kul.