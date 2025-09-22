Ballon d'Or 2025: Tv-kanal och svensk tid för galan

Det har blivit dags för Ballon d'Or 2025. Men vilken tv-kanal sänder fotbollsgalan och när sänds den svensk tid? Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta.

Det var under 1950-talet som det prestigefyllda priset Ballon d'Or började delas ut av den franska fotbollstidningen France Football.

Under decennierna som gått sedan dess har otaliga fotbollsspelare tilldelats det åtråvärda priset och vissa flera gånger. Lionel Messi är den spelare som vunnit allra flest gånger. År 2023 tog han hem priset för åttonde gången, enligt SVT.

Lionel Messi under Ballon d'Or 2023. Foto: Michel Euler/AP/TT

Priset delades endast ut till herrar fram till 2018, då norska Ada Hegerberg vann på damsidan.

– Det är fantastiskt. Jag har inga ord. Det är otroligt. Det är ett stort ögonblick för mig, sa Hegerberg i samband med att hon tog emot priset, enligt SVT.

Ada Hegerberg var den första kvinnan att tilldelas Ballon d'Or. Foto: Christophe Ena/AP/TT

Och nu är det dags för den 69:e Ballon d'Or-galan. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om evenemanget: vilka svenskar som är nominerade, hur oddsen ser ut, när galan sänds svensk tid och hur du följer den live från Sverige.

Är Viktor Gyökeres och Johanna Rytting Kaneryd nominerade till Ballon d'Or 2025?

Ingen svensk har någonsin vunnit Ballon d'Or, men flera har nominerats genom åren. I augusti stod det klart att två svenskar, Chelsea-spelaren Johanna Rytting Kaneryd och Arsenal-spelaren Viktor Gyökeres, nominerats till priset.

Johanna Rytting Kaneryd. Foto: Bagu Blanco/AP/TT

Viktor Gyökeres. Foto: Chan Long Hei/AP/TT

Men det är tufft motstånd svenskarna ställs emot. På både dam- och herrsidan är det totalt 30 nominerade. Nedan ser du vilka andra spelare som nominerats till priset.

Nominerade på damsidan i Ballon d'Or 2025 Sandy Baltimore (Frankrike, Chelsea)

(Frankrike, Chelsea) Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

(Zambia, Orlando Pride) Aitana Bonmatí (Spanien, Barcelona)

(Spanien, Barcelona) Lucy Bronze (England, Chelsea)

(England, Chelsea) Klara Bühl (Tyskland, Bayern)

(Tyskland, Bayern) Mariona Caldentey (Spanien, Arsenal)

(Spanien, Arsenal) Sofia Cantore (Italien, Juventus/Washington Spirit)

(Italien, Juventus/Washington Spirit) Steph Catley (Australien, Arsenal)

(Australien, Arsenal) Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

(Malawi, Kansas City) Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

(Haiti, OL Lyonnes) Emily Fox (USA, Arsenal)

(USA, Arsenal) Cristiana Girelli (Italien, Juventus)

(Italien, Juventus) Esther González (Spanien, Gotham FC)

(Spanien, Gotham FC) Caroline Graham Hansen (Norge, Barcelona)

(Norge, Barcelona) Patri Guijarro (Spanien, Barcelona)

(Spanien, Barcelona) Amanda Gutierres (Brasilien, Palmeiras)

(Brasilien, Palmeiras) Hannah Hampton (England, Chelsea)

(England, Chelsea) Pernille Harder (Danmark, Bayern)

(Danmark, Bayern) Lindsey Heaps (USA, OL Lyonnes)

(USA, OL Lyonnes) Chloe Kelly (England, Manchester City/Arsenal)

(England, Manchester City/Arsenal) Frida Maanum (Norge, Arsenal)

(Norge, Arsenal) Marta (Brasilien, Orlando Pride)

(Brasilien, Orlando Pride) Clara Mateo (Frankrike, Paris FC)

(Frankrike, Paris FC) Ewa Pajor (Polen, Barcelona)

(Polen, Barcelona) Clàudia Pina (Spanien, Barcelona)

(Spanien, Barcelona) Alexia Putellas (Spanien, Barcelona)

(Spanien, Barcelona) Alessia Russo (England, Arsenal)

(England, Arsenal) Johanna Rytting Kaneryd (Sverige, Chelsea)

(Sverige, Chelsea) Caroline Weir (Skottland, Real Madrid)

(Skottland, Real Madrid) Leah Williamson (England, Arsenal) Nominerade på herrsidan i Ballon d'Or 2025 Jude Bellingham (England, Real Madrid)

(England, Real Madrid) Ousmane Dembélé (Frankrike, Paris Saint-Germain)

(Frankrike, Paris Saint-Germain) Gianluigi Donnarumma (Italien, Paris Saint-Germain)

(Italien, Paris Saint-Germain) Désiré Doué (Frankrike, Paris Saint-Germain)

(Frankrike, Paris Saint-Germain) Denzel Dumfries (Nederländerna, Inter)

(Nederländerna, Inter) Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

(Guinea, Borussia Dortmund) Viktor Gyökeres (Sverige, Sporting CP/Arsenal)

(Sverige, Sporting CP/Arsenal) Erling Haaland (Norge, Manchester City)

(Norge, Manchester City) Achraf Hakimi (Morocko, Paris Saint-Germain)

(Morocko, Paris Saint-Germain) Harry Kane (England, Bayern)

(England, Bayern) Khvicha Kvaratskhelia (Georgien, Napoli/Paris Saint-Germain)

(Georgien, Napoli/Paris Saint-Germain) Robert Lewandowski (Polen, Barcelona)

(Polen, Barcelona) Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

(Argentina, Liverpool) Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

(Argentina, Inter) Kylian Mbappé (Frankrike, Real Madrid)

(Frankrike, Real Madrid) Scott McTominay (Skottland, Napoli)

(Skottland, Napoli) Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

(Portugal, Paris Saint-Germain) João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

(Portugal, Paris Saint-Germain) Michael Olise (Frankrike, Bayern)

(Frankrike, Bayern) Cole Palmer (England, Chelsea)

(England, Chelsea) Pedri (Spanien, Barcelona)

(Spanien, Barcelona) Raphinha (Brasilien, Barcelona)

(Brasilien, Barcelona) Declan Rice (England, Arsenal)

(England, Arsenal) Fabián Ruiz (Spanien, Paris Saint-Germain)

(Spanien, Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (Egypten, Liverpool)

(Egypten, Liverpool) Virgil van Dijk (Nederländerna, Liverpool)

(Nederländerna, Liverpool) Vinícius Júnior (Brasilien, Real Madrid)

(Brasilien, Real Madrid) Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

(Portugal, Paris Saint-Germain) Florian Wirtz (Tyskland, Leverkusen/Liverpool)

(Tyskland, Leverkusen/Liverpool) Lamine Yamal (Spanien, Barcelona) Källa: UEFA

När är Ballon d'Or 2025? Svensk tid och datum

Ballon d'Or-galan 2025, som anordnas vid Théâtre du Châtelet i Paris, äger rum den 22 september. Svensk tid inleds galan klockan 21.00.

Var kan man se Ballon d'Or 2025 live? Tv-kanal som sänder i Sverige

Tv-profilen Kate Scott och den forna Chelsea-spelaren Ruud Gullit är de som leder Ballon d'Or-galan 2025. Om du vill följa prisutdelningen live får du bänka dig framför Viaplay Sport, vilka sänder galan från klockan 21.00 fram till 23.15.

Galan ska också kunna streamas på L’Équipes YouTube-kanal.

Ruud Gullit. Foto: Damian Dovarganes/AP/TT

Vem vann Ballon d'Or 2025?