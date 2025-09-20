Ted Wigren har jobbat på SVT i över 25 år, men vad vet du om honom? Nyheter24 har samlat svaren på det som googlas om programledaren.

Ted Wigren ålder – hur gammal är han?

Ted Wigren är född 18 september 1974, och han fyllde 50 år hösten 2025.



Ted Wigren längd – hur lång är han?

Nyheter24 har inte hittat någon officiell siffra på hur lång Ted Wigren är. Men om vi tittar på bilder där han står bredvid andra kända personer, ser vi att han är lång. Förmodligen en bit över 190 centimeter.

Annons

Ann Lagercrantz och Ted Wigren anländer till Kristallengalan 2025. Foto: Anders Wiklund/TT

Ted Wigren utbildning – vad har han för examen?

Nyheter24 har inte hittat någon information om vad Ted Wigren har för utbildning eller examen.

Hur länge har Ted Wigren jobbat på SVT?

Ted Wigren har jobbat på SVT sedan 2000 i mängder av olika roller. I dag är han programledare för Morgonstudion, vilket han varit sedan 2018. Ett lite udda val, kan tyckas.

Annons

– Men jag är egentligen ingen morgonmänniska. Innan duschen ligger pannan i djupa veck, har Ted Wigren tidigare sagt i en intervju med Nyheter24.



Innan dess har Wigren varit reporter, nyhetsankare i Rapport och Aktuellt, samt i SVT:s lokala Stockholmsnyheter som då hette ABC.

Förutom det, så har Ted Wigren haft en hel del prestigefulla uppdrag, som hovkommentator vid prinsessan Adriennes dop och Kungens 50-årsjubileum på tronen.

– Journalistik och Public Service för mig är att göra svåra ämnen tillgängliga. Jag vill att tittarna känner att de är med mig i studion. Men även att jag ställer frågor till gäster som tittarna inte visste att de ville ha svar på tills de hör dem, har Ted Wigren sagt till Nyheter24.

En gammal goding från Kristallen 2011 på Ted Wigren, Yvette Hermunstad, Katarina Sandström och Andre Pops. Foto: Stella Pictures

Ledde Ted Wigren Ekonomibyrån?

Ja, i mars 2024 ersatte Ted Wigren Carolina Neurath som programledare för Ekonomibyrån när hon var ledig.

Annons

LÄS MER: Ted Wigren ersätter Carolina Neurath i Ekonomibyrån

Spelade Ted Wigren bordtennis mot Truls Möregårdh?

Det stämmer att Ted Wigren spelat bordtennis mot Truls Möregårdh. Det var den 13 augusti 2024 i SVT:s "Morgonstudion"

Det gick sådär när Wigren skulle ta emot OS-silvermedaljören servar. Se själv i klippet nedan.

LÄS MER: André Pops äckliga avslöjande i SVT

Ted Wigren partner – har han fru eller flickvän?

Ted Wigren har en sambo som heter Karin, och de bor tillsammans i en villa i Täby.

Annons

Ted Wigren familj – har han barn?

Ted Wigren har familj. Den består av sambon Karin och deras barn, skriver Expressen.

Har Ted Wigren Instagram?