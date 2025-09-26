Den tidigare Arsenal-talangen Billy Vigar är död. Han blev 21 år gammal.

”Alla i Arsenal är förkrossade över den chockerande nyheten”, skriver Premier League-klubben på sin hemsida.

Billy Vigar spelade under många år i Premier League-klubben Arsenals akademilag. Han kom till klubben som 14-åring och skrev proffskontrakt 2022. Förra sommaren trappade han ner till fotoboll på lägre nivå.

I augusti gick den 21-åriga anfallaren från Hastings United till Chichester City, men han hann inte spela länge i klubben innan den tragiska olyckan var framme.

Det var i en match mot Wingate & Finchley som Vigar försökte stoppa en boll att gå över sidlinjen när han slog huvudet i en betongvägg. 21-åringen drabbades av en allvarlig hjärnskada och avled senare på sjukhus.

Billy Vigars familj har uttryckt sin sorg på Chichester City hemsida:

”Familjen är förkrossad över att det här skedde när han spelade sporten som han älskade”.

Billy Vigar blev 21 år gammal.