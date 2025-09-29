Ludvig Åbergs vilda festnatt: Champagnedusch och Trumphån

Ludvig Åberg och Europa vann Ryder Cup efter en avslutning som blev betydligt mer dramatisk än väntat – och det skulle givetvis firas.

Årets upplaga av Ryder Cup blev en riktig rysare. Söndagens avgörande kallas redan en klassiker, och det är inte underligt.

USA låg under med 5–12 inför det avgörande singelspelet, men var nära en historisk vändning när europé efter europé förlorade sina matcher. Den enda ickeamerikan som lyckades vinna på den sista och avgörande dagen var Ludvig Åberg.

Poängen han tog mot Patrick Cantlay blev viktig för att Europa skulle kunna hålla undan för ett vilt jagande USA. Europa vann till slut med 15–13, efter att Shane Lowry och Tyrrell Hatton ordnat varsin halv poäng.

— Man spelar för så mycket mer än bara dig själv, och det är också varför det här är så roligt. Det är den bästa tävlingen i världen och jag är glad att ha bidragit till laget, säger Ludvig Åberg i den officiella tv-intervjun.

Fakta: Så gick singelmatcherna Cameron Young–Justin Rose, 1/0. Justin Thomas–Tommy Fleetwood, 1/0. Bryson DeChambeau–Matt Fitzpatrick, delad. Scottie Scheffler–Rory McIlroy, 1/0. Patrick Cantlay–Ludvig Åberg, 1/2. Xander Schauffele–Jon Rahm, 4/3. JJ Spaun–Sepp Straka, 2/1. Russell Henley–Shane Lowry, delad. Ben Griffin–Rasmus Højgaard, 1/0. Collin Morikawa–Tyrrell Hatton, delad. Sam Burns–Robert MacIntyre, delad. Fotnot: Matchen Harris English–Viktor Hovland blev också delad efter att norrmannen tvingats lämna återbud på grund av en nackskada.

Så firade Ludvig Åberg Ryder Cup-vinsten

Direkt efter prisutdelning och presskonferens, så satte firandet igång. Det blev champagnedusch och öl på träningsgreen, innan festen fortsatte på hotellet spelarna bott på under tävlingen, skriver Expressen.

– Jag hoppas jag att det blir en lång kväll, det kommer det bli. Jag ser fram emot det! Och det är väldigt välförtjänt av de här elva killarna och kaptenerna, säger Ludvig Åberg i festyran till de svenska medierna på plats.

Det europeiska laget passade även på att håna USA.s president Donald Trump, med en ramsa:



– Tittar du nu, tittar du nu, tittar du nu, Donald Trump?

Donald Trumps svar

Donald Trump var inte sen med att svara:



"Ja, jag tittar. Grattis!

Nästa Ryder Cup spelas på irländska Adare Manor om två år.