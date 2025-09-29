Fanny Ernestam är tillsammans med fotbollsspelaren Emil Forsberg. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om den före detta friidrottsutövaren.

Fanny Ernestam ålder – hur gammal är hon?

Fanny Ernestam föddes 4 juni 1998 vilket innebär att hon fyller 28 år sommaren 2026.

Fanny Ernestam längd – hur lång är hon?

Nyheter24 har inte lyckats ta del av hennes längd.

Har Fanny Ernestam tävlat i friidrott?

Ja. Ernestam har tidigare tävlat i tresteg. I dagsläget tävlar hon inte.

Annons

Kommer Fanny Ernestam från Örebro?

Ja. Ernestam kommer, enligt SVT, från Örebro, och tävlade för just Örebro KFUM i friidrott.

LÄS MER: Shanga och Emil Forsbergs säljer lyxvillan efter skilsmässan

Fanny Ernestam jobb – är hon modell?

Fanny Ernestam har gjort modelljobb. Det är däremot oklart om hon har det som heltidsyrke.

Annons

Är Fanny Ernestam tillsammans med Emil Forsberg?

Ja. Ernestam är tillsammans med fotbollsspelaren Emil Forsberg. Emil Forsberg är mest känd för sina framgångsrika år i landslaget – men även för sin tid i tyska RB Leipzig.

I en intervju med Aftonbladet bekräftade Forsberg förhållandet.

– Ja, det är väl ingen hemlighet att vi är tillsammans. Vi trivs bra med varandra och det känns fantastiskt. Men det är mitt privatliv och det är väl egentligen bara det jag har att säga om det.

LÄS MER: Emil Forsbergs nya flickvän visar upp lyxiga livet i New York



Emil Forsberg. Foto: Stella Pictures

Bor Fanny Ernestam i New York?

Ja. På Instagram har man kunnat tyda att paret bor ihop i storstaden – där Emil Forsberg även spelar sin fotboll, för New York Red Bulls?

Har Fanny Ernestam Instagram?