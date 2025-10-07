Fotbollsklubb begärs i konkurs – anställd fick inte lön

Superettanklubben Utsikten har begärts i konkurs av en anställd, men föreningen hävdar att det inte är aktuellt med någon konkurs.

”Det stämmer att klubben befinner sig i en utmanande ekonomisk situation, och vi arbetar aktivt med att stärka vår ekonomi långsiktigt. Men vi vill betona att någon konkurs inte är aktuell, och verksamheten fortsätter som vanligt”, skriver fotbollsklubben från Göteborg på sin webbplats.

Föreningen bekräftar att det finns en pågående tvist med en tidigare anställd, ”som har valt att driva ärendet vidare till tingsrätten”, skriver Utsikten.

En anställd blev utan lön

Göteborgs-Posten rapporterade under måndagen att en anställd inte fått lön sedan i våras och att han nu begärt Utsikten i konkurs. Han anser att klubben är skyldig honom 79 281 kronor, skriver GP.