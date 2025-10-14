Jimmi Åkessons krav efter VM-kvalfiaskot: Avgå

Efter gårdagens fiasko i VM-kvalet mot Kosovo anser SD:s partiledare att Sveriges förbundskapten borde avgå.

Stark kritik har riktats mot Jon Dahl Tomasson efter tre raka förluster i VM-kvalet, senast i måndags då Sverige förlorade mot Kosovo på hemmaplan med 0–1.

Jimmie Åkesson om Jon Dahl Tomasson: "Vi har höjt återvandringsbidraget"

Nu uppger SD-ledaren för SVT Nyheter att han inte längre har förtroende för Jon Dahl Tomasson och att han bör avgå.

— Man borde tipsa en viss dansk om att vi har höjt återvandringsbidraget kraftigt, säger han.

Sent på måndagskvällen uppgav Jon Dahl Tomasson för Viaplay att han var väldigt besviken, men att han själv inte hade några planer på att avgå.