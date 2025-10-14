Nyheter24
Annons
Sport /Kosovo

Jimmi Åkessons krav efter VM-kvalfiaskot: Avgå

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 12:02
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 13:20
Jon Dahl Tomasson och Jimmie Åkesson.
SD:s partiledare Jimmie Åkesson anser att Jon Dahl Tomasson bör avgå. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT & Caisa Rasmussen/TT

Efter gårdagens fiasko i VM-kvalet mot Kosovo anser SD:s partiledare att Sveriges förbundskapten borde avgå.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Kosovo, Jimmie Åkesson, SVT, Sverige, Jon Dahl Tomasson

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kräver att Jon Dahl Tomasson ska avgå som förbundskapten. 

Stark kritik har riktats mot Jon Dahl Tomasson efter tre raka förluster i VM-kvalet, senast i måndags då Sverige förlorade mot Kosovo på hemmaplan med 0–1.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Jimmie Åkesson om Jon Dahl Tomasson: "Vi har höjt återvandringsbidraget"

Nu uppger SD-ledaren för SVT Nyheter att han inte längre har förtroende för Jon Dahl Tomasson och att han bör avgå.

— Man borde tipsa en viss dansk om att vi har höjt återvandringsbidraget kraftigt, säger han.

Sent på måndagskvällen uppgav Jon Dahl Tomasson för Viaplay att han var väldigt besviken, men att han själv inte hade några planer på att avgå.

— Jag har ett kontrakt med SvFF och vi är mitt i VM-kvalet. Det är så klart inte bra nog, ett hemskt resultat i kväll, sade han.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:27
Sport

Årsjö uttagen – kan bli hennes sista Paralympics

Idag
13:09
Sport

Uppgifter om krismöte – de kan ersätta Tomasson

Idag
12:18
Sport

Klart: Israeler stoppas från gymnastik-VM

Idag
10:49
Sport

Rikard Grönborg tar över Tre Kronor

Idag
09:06
Sport

Efter nya fiaskot – kan bli tufft VM-playoff

Idag
08:03
Sport

Dahlin om starten: ”Inte acceptabelt”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons