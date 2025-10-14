Graham Potter öppnar för Sveriges herrlandslag

Efter att Jon Dahl Tomasson fått sparken som förbundskapten öppnar nu ett välbekant namn för att ta över.

Det blåser kring det svenska herrlandslaget i fotboll.

Misslyckandet i VM-kvalet har redan väckt stor uppmärksamhet och fått konsekvenser, och förändringar i ledarskapet är nu ett faktum. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har lämnat sitt uppdrag, och frågan många kanske ställer sig nu är: Vem tar över egentligen?

Medan spekulationerna är i full gång har ett namn trätt fram. I ett läge där förbundet söker både nytändning och erfarenhet, kommer det väntade beskedet.

Foto: Kin Cheung/TT

Knallen: Potter öppen för Blågult

Graham Potter, tidigare tränare för bland annat Chelsea, Brighton och Östersunds FK, säger i en intervju med Fotbollskanalen att han är öppen för att ta över Sveriges landslag:

– Det vore fantastiskt, säger han.

Det är första gången den engelske tränaren offentligt kommenterar sin vilja att eventuellt ta över som förbundskapten, och det gör han från sitt hus i Sverige, där han befinner sig just nu.

"Älskar svensk fotboll"

Potter har en lång och känslomässig relation till Sverige efter sina många år i Östersund, där han lyfte klubben från Superettan till Europa League.

– Jag har känslor för Sverige. Jag älskar landet och jag älskar svensk fotboll. Jag har mycket att vara tacksam över gentemot svensk fotboll, berättar han.

Han betonar att nästa steg i karriären måste kännas rätt, men att han inte är helt främmande för att representera ett landslag.

Publiken skanderar avgå Tomasson under matchen mellan Kosovo och Sverige. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ett nytt kapitel?

Något samtal från Svenska Fotbollförbundet har ännu inte kommit, enligt Potter. Han berättar att han heller inte har några förväntningar, rapporterar Fotbollskanalen.

Att Graham Potter öppnar för uppdraget lär skruva upp förväntningarna, både bland supportrar och inom fotbollssverige. Han står för en modern fotbollsfilosofi, har internationell erfarenhet, men också en djup förståelse för Sverige och fotbollsmiljön.