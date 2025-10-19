Nyheter24
Tidigare Real Madrid-spelaren drabbad av stroke

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 22:02
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 08:09
Royston Drenthe i Everton och Real Madrid
Royston Drenthe spelade för bland annat Real Madrid. Foto: Stella Pictures

Den tidigare Real Madrid- och Everton-spelaren Royston Drenthe har förts till sjukhus efter att ha drabbats av en stroke.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Fotboll

Royston Drenthe har drabbats av en stroke, enligt The Mirror.

"Roystons familj ber om lugn och ro"

”Roystons familj ber om lugn och ro i denna stund så att han kan få det stöd och utrymme han behöver för att återhämta sig”, skriver hans amatörlag FC de Rebellen i ett uttalande enligt tidningen.

Även tidigare klubben Everton uttrycker sitt stöd.

”Alla i Everton önskar Royston Drenthe en snabb och fullständig återgång till full hälsa efter rapporter om att han har förts till sjukhus”, skriver Premier League-klubben i ett uttalande.

Royston Drenthe för spanska klubben Hercules. Foto: Stella Pictures

Spelade i bland annat Real Madrid

Drenthe slog igenom som 19-åring när han 2007 värvades till Real Madrid, där han spåddes en lysande framtid. När José Mourinho tog över klubben hamnade mittfältaren utanför laget och lånades senare ut till bland annat Everton och Sheffield Wednesday.

Efter en karriär som förde honom till en rad klubbar i olika länder avslutade Drenthe sitt professionella spel 2023.

Han har en landskamp för Nederländerna på meritlistan.

