Royston Drenthe har drabbats av en stroke, enligt The Mirror.
"Roystons familj ber om lugn och ro"
”Roystons familj ber om lugn och ro i denna stund så att han kan få det stöd och utrymme han behöver för att återhämta sig”, skriver hans amatörlag FC de Rebellen i ett uttalande enligt tidningen.
Även tidigare klubben Everton uttrycker sitt stöd.
”Alla i Everton önskar Royston Drenthe en snabb och fullständig återgång till full hälsa efter rapporter om att han har förts till sjukhus”, skriver Premier League-klubben i ett uttalande.
Spelade i bland annat Real Madrid
Drenthe slog igenom som 19-åring när han 2007 värvades till Real Madrid, där han spåddes en lysande framtid. När José Mourinho tog över klubben hamnade mittfältaren utanför laget och lånades senare ut till bland annat Everton och Sheffield Wednesday.
Efter en karriär som förde honom till en rad klubbar i olika länder avslutade Drenthe sitt professionella spel 2023.
Han har en landskamp för Nederländerna på meritlistan.
