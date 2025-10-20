Nyheter24
Sport /Fotboll

Graham Potter ny förbundskapten

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 08:36
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 08:52
Graham Potter.
Graham Potter är ny svensk förbundskapten i fotboll. Foto: Rui Vieira, Kin Cheung/AP/TT & Skärmavbild Svenska fotbollförbundet

Sveriges nya förbundskapten i fotboll heter Graham Potter, meddelar Svenska fotbollförbundet.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Fotboll, Sverige, Svenska herrlandslaget i fotboll

På måndagsmorgonen stod det klart att Sveriges nya förbundskapten i fotboll är ingen mindre än Graham Potter, senast tränare i West Ham i Premier League.

Graham Potter ny förbundskapten för Sverige

Svenska fotbollförbundet meddelade allmänheten i ett pressmeddelande med målet att ”skapa optimala förutsättningar för att nå VM sommaren 2026”.

– Tillsammans med spelarna vill jag förverkliga supportrarnas dröm om en mästerskapssommar, säger Graham Potter i pressmeddelandet.

Beskedet kommer kort efter att Sveriges före detta förbundskapten Jon Dahl Tomasson fick sparken i förra veckan, efter en rad nederlag i VM-kvalet. 

Foto: Maja Suslin/TT

Foto: Maja Suslin/TT

Graham Potters tidigare klubbadresser

Från och med den 20 oktober är den nya förbundskaptenen Graham Potter, som tidigare tränat klubbarna Östersund, Swansea, Brighton, Chelsea och West Ham.

Här är alla hans tidigare klubbar som tränare:

  • Leeds Carnegie (2008–2011)

  • Östersunds FK (2011–2018)

  • Swansea City (2018–2019)

  • Brighton & Hove Albion (2019–2022)

  • Chelsea (2022–2023)

  • West Ham United (jan–sept 2025)

Foto: Alastair Grant/AP/TT
Foto: Alastair Grant/AP/TT

Så långt är avtalet med Graham Potter och Sverige

Avtalet sträcker sig över den pågående kvalperioden, där matcher mot Schweiz och Slovenien och ett potentiellt playoff i mars är kvar på schemat. Avtalet förlängs per automatik över VM om det är så att Sverige tar sig dit.

– Jag är mycket ödmjuk inför uppdraget, men också otroligt inspirerad. Sverige har fantastiska spelare som under veckorna levererar i världens bästa ligor. Mitt jobb blir att skapa förutsättningar så att vi som lag levererar på högsta nivå för att ta Sverige till VM nästa sommar, säger Potter. 

Kim Källström om Graham Potter: "Känns väldigt bra"

Kim Källström, fotbollschef på SvFF, är nöjd över utnämnandet av britten Potter.

– Det känns väldigt bra att Graham kommer in som förbundskapten för herrlandslaget. Vi är alla medvetna om situationen vi befinner oss i, och tror att han med sina ledaregenskaper kommer få ihop laget på ett bra sätt. Han är taktisk skicklig på att skapa förutsättningar för att vinna matcher och har en förmåga att identifiera spelares styrkor och hur dem samverkar på bästa sätt, säger den forna landslagsstjärnan.

Kommentarer

Senaste nytt
