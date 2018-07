Sverige vidare till kvartsfinal i VM — slog ut Schweiz

Sverige spelade under kvällen sin första åttondelsfinal i fotbolls-VM på 12 år. År 2006 blev det förlust mot Tyskland med 2-0 men i matchen mot Schweiz visade Sverige att man är ett lag att räkna med i de stora mästerskapen. Sverige vann åttondelsfinalen mot Schweiz med 1-0.

Sverige startade piggt mot Schweiz som var en aning avvaktande de första 25 minuterna. Sverige hade ett ypperligt läge att sätta bollen i mål men Marcus Berg sköt utanför. Men matchen hade kunnat få en helt annan innebörd när Victor Nilsson Lindelöf halkade efter mindre än en minut in i matchen. Första halvlek var fortsatt trevande med en aning fördel för Sverige.

I andra halvlek så tog Schweiz över spelet mer samtidigt som Sverige fick det svårt att komma tillbaka in i matchen. Men i matchminut 66 tryckte Sverige in 1-0 genom Emil Forsberg. Forsberg som under VM varit under isen under stora delar av de andra matcherna. Resultatet stod sig matchen ut och Sverige möter antingen England eller Colombia i kvartsfinalen lördagen den sjunde juli 16:00.

Laget som startade mot Schweiz. Bildkälla: Maja Suslin /TT

Spelarbetyg för Svenska landslaget:



Betygskala 1-10: 10 - Världsklass, 9 - Mästerlig, 8 -Toppklass 7- Väldigt bra, 6 - Bra, 5 - Godkänd, 4 - Nästan godkänd, 3 - Inte bra, 2 - Usel, 1 - Korpenklass.

Robin Olsen - 7

Mikael Lustig - 5 (ut min 81)

Victor Lindelöf - 7

Andreas Granqvist - 7

Ludwig Augustinsson - 6

Albin Ekdal - 7

Gustav Svensson - 6

Emil Forsberg - 6 (ut min 81)

Viktor Claesson - 5

Ola Toivonen - 6

Marcus Berg - 4 (ut min 89)

Inhoppare:

(in 81 min) - Emil Krafth - spelade för kort tid för att bedömas

(in 81min) - Martin Olsson - spelade för kort tid för att bedömas

(in 89 min) - Isaac Kiese Thelin - spelade för kort tid för att bedömas



Matchbetyg: 7, Matchen över lag var kanske ingen solskenshistoria men det räcker så.

Nationalsång: 9, Gåshud! Wow, vilken stämning.

Svenska fansen: 8, De svenska fansen var överlägsna sina schweiziska kollegor.

Schweiziska fansen: 6, Höll igång bra under matchen men fick se sig överröstade av svenskarna.