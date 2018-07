VM-sagan är över — Sverige utslagna efter förlust mot England

Den svenska VM-sagan är över. Efter ha vunnit den svåra gruppen med Tyskland, Sydkorea och Mexiko samt tagit sig förbi Schweiz i en åttondelsfinal är nu resan för det svenska landslaget över. Englad blev en för svår motståndare i kvartsfinalen och resultatet skrevs till 0-2.

Matchen mot England inleddes trevande och det blandades mellan bortslagna passningar och långbollar från båda laget. Det svenska spelet såg stundtals bra och kontrollerat ut. Men i den 30:e minuten gjorde Harry Maguire 1-0 för England på ett nick på hörn. Innan målet hade engelsmännen inte skapat några direkt farliga lägen. I slutet av första halvleken stod Sveriges målvakt Robin Olsen för en viktig räddning.

Redan en minut in i den andra halvleken kom Sverige till ett riktigt bra läge där målvakten i England Jordan Pickford tvingas till en jätteräddning, det var när Marcus Berg kommer högst på ett inlägg från Ludwig Augustinsson. I matchens 59:e minut utökade England sin ledning till 2-0 efter nickmål av Dele Alli. Bara minuter senare fick Sverige ett bra läge att komma ikapp i matchen. Viktor Claesson dribblar sig loss och via ett bra passningsspel med anfallspelarna kommer han till ett skottläge, Pickford stod även denna gång i vägen för ett svenskt mål. John Guidetti och Martin Olsson kom in i mitten av den andra halvleken, Guidetti slog några minuter senare ett fint inlägg till Marcus Berg, men återigen stod den engelska målvakten i vägen med en fin räddning.

Närmare kom inte det svenska landslaget och där med var VM över för den här gången.

Spelarbetyg för Svenska landslaget:

Betygskala 1-10: 10 - Världsklass, 9 - Mästerlig, 8 -Toppklass 7- Väldigt bra, 6 - Bra, 5 - Godkänd, 4 - Nästan godkänd, 3 - Inte bra, 2 - Usel, 1 - Korpenklass.

Robin Olsen - 6

Emil Krafth - 4 (ut 85 min)

Victor Lindelöf - 6

Andreas Granqvist - 6

Ludwig Augustinsson - 5

Albin Ekdal - 5

Sebastian Larsson - 5

Emil Forsberg - 4 (ut 65min)

Viktor Claesson - 6

Ola Toivonen - 4 (ut 65min)

Marcus Berg - 4

Inhoppare:

Martin Olsson (in 65 min) - 5

John Guidetti (in 65 min) - 5

Pontus Jansson (in 85 min) - spelade för kort tid för att bedömas

Matchbetyg: 6, Sverige kom inte upp i den nivån som krävdes för att hota England om seger i denna kvartsfinal.

Nationalsång: 9, De tappra svenska supportarna tillsammans med spelarna gjorde stämde upp och gjorde det magiskt tillsammans. Gåshud!

Svenska fansen: 7, De svenska fansen var få, men det krigade på och sjöng hela matchen.

Engelska fansen: 7, Bra tryck även från engelskmännen.