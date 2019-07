Efter rysaren: Sverige tar brons i fotbolls-VM 2019

Under lördagseftermiddagen spelade Sverige om bronsmedaljen i fotbolls-VM i Frankrike. För motståndet stod England, och efter en mycket spännande match står det nu klart att Sverige kniper den ärofyllda bronsmedaljen i 2019 års världsmästerskap i fotboll.

Superbesked inför matchstart

Och ja, det var verkligen nervkittlande match. Det var in i det sista osäkert på om stjärnspelaren Kosovare Asllani skulle spela bronsmatchen, detta efter att hon fick bäras ut på bår under matchen mot Nederländerna. Med dryga timmen till matchstart kom det glädjande beskedet – Asllani skulle spela denna match.

Vid samma tidpunkt nåddes vi också av nyheten att Fridolina Rolfö, som var avstängd i semifinalen, och Nathalie Björn som haft feber, var tillbaka för att spela.

En riktig nagelbitare

Sverige fick en riktigt drömstart! Tio minuter in i matchen tryckte Kosovare Asslani in 1-0 till Sverige, via stolpen.

Drygt tio minuter senare sköt Sofia Jakobsson in 2-0 till Sverige! Riktigt tung start för England, desto bättre för Sverige.

Sverige gjorde snabbt två mål i matchen. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

31 minuter in i matchen kvitterade Fran Kirby för England. Bara två minuter senare sköt Ellen White in ytterligare ett mål för England, ett mål som dömdes bort efter VAR-granskning. Anledningen var hands.

Den andra halvleken blev målfattigare och Sverige lyckades hålla England borta från att göra fler mål.

Stort grattis säger vi till Sverige – vilken mega prestation!!