Här är alla svenska OS-medaljer 2021 – hittills

Ja, OS i Tokyo 2020 är rena guldåldern för Sverige.

Hur många guldmedaljer har Sverige tagit?

Armand Duplantis kammade hem OS-guldet i stavhopp redan under tisdagen – ett glädjande besked efter mycket press på 21-åringen. Han försökte också slå världsrekordet på 6,18 meter.



Daniel Ståhl skrek "jag är en svensk viking" av lycka efter sitt diskuskast, då han utan tvekan vann guld eftersom det skiljde sig hela en meter mellan honom och konkurrenten. Ståhl-guldet blev det första svenska OS-guldet i diskus sedan Aten 2004.



Hur många silvermedaljer har Sverige tagit?

Simon Pettersson knep silvermedaljen efter Daniel Ståhl och gjorde diskusgrenen till en dubbel vinst för Sverige. Det var dock ingen jätteenkel väg dit. Innan silvermedaljen blev Pettersson nämligen snuvad på bronsplatsen. Istället för att ge upp gjorde han ett kast som gjorde honom värdig en andra plats.

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström kämpade på tillräckligt bra för att lägga beslag på en varsin silvermedalj, när de i 470-segling höll sig en bra bit framför Spanien.

Sarah Sjöström hade inte gått med en läkt armbågsfraktur särskilt länge innan hon simmade 50 meter fritt för att knipa hem en medalj – vilket hon gjorde. En silvermedalj knep Sjöström och kallade vinsten för "en av sina största prestationer".

Josefin Olsson briljerade i laser radial. Under tävlingen lyckades hon segla förbi bronsplatsen och fick därefter en silvermedalj, hennes första OS-medalj någonsin.

Peder Fredricson vann tillsammans med hästen All in silvermedaljen i individuell hoppning. Det blir andra OS-silvret i rad för Fredricson och All in.