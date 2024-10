Den Hollywoodbaserade stylisten Emanuel Miller, som har flera års erfarenhet inom stylistbranschen, har stylat många av Hollywoods hetaste kändisar genom åren. För ett tag sedan berättade han i en intervju i podcasten What It Was Like med Julian Morgan vilka han avskytt att jobba med.

I intervjun, som även delats som ett klipp på TikTok, berättar Miller att skådespelerskan och Hollywood-stjärnan Anne Hathaway var en av de värsta att arbeta med.

– Att jobba med Anne var en av de värsta upplevelserna jag varit med om. Hon tilltalade aldrig mig som en person, och behandlade mig som en betjänt i flera månader, säger Miller.

Bland andra kändisar Emanuel Miller jobbat med finner vi bland annat namn såsom Tom Hanks, Johnny Depp och Cate Blanchett – vilka han menar på alltid varit trevliga mot honom.

Anne Hathaway. Foto: Daniel Cole/TT

Kände sig avvisad av Blake Lively

Det är inte bara Anne Hathaway som gjort ett dåligt intryck på Miller. Även "Gossip Girl"-stjärnan Blake Lively ligger högt upp på Millers lista bland kändisar han inte tycker om att jobba med.

– Blake Lively var avvisande mot mig redan från början, säger Miller.

Blake Lively. Foto: Evan Agostini/TT

Emanuel Miller är inte den enda som har åsikter om Blake Lively. Skådespelerskan har nämligen varit mycket i ropet på senaste. Efter premiären av den omtalade filmen "Det slutar med oss" – som bygger på boken med samma namn – kritiserades Lively över att inte ha marknadsfört filmen på ett lämpligt sätt.



"Jennifer Lopez är kall"

Utöver Anne Hathaway och Blake Lively är även Jennifer Lopez en som Emanuel Miller menar på är avskyvärd att jobba med.

– Hon sa inte ett ord till mig, utan gav mig bara en kall blick, säger Miller.

Jennifer Lopez. Foto: Richard Shotwell/TT

