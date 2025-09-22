Kabinpersonalens hemligheter – så bedöms du direkt

Leendet från flygvärdinnan vid boarding är inte bara artigt – det är början på en tyst granskning. På bara några sekunder avgörs om du är en resenär de kan lita på, eller hålla extra koll på.

Tror du att flygvärdinnans leende bara handlar om service? Tänk om. Redan när du kliver ombord görs en tyst bedömning av vem du är – och om du är ett potentiellt problem, en hjälte i kris eller någon som borde ta det lugnt med vinet, något som Dagens PS rapporterar om.

Scannas direkt vid boarding

Du har precis satt foten på planet. Ett glatt “hej” möter dig, kanske ett varmt leende. Det känns trevligt – men det är också ett ögonblick av total bedömning.

Flygpersonalen scannar av varje passagerare på sekunder, och det är inte för att vara trevliga. De analyserar din kroppshållning, energi och – ja, om du redan ser lite väl partysugen ut.

Personalen har nämligen ett tydligt uppdrag: att identifiera både risker och resurser ombord. Vem kan hjälpa till vid en nödsituation? Vem kan bli ett problem efter några glas vin?

Hjältar i linne och keps – eller festresenärer?

En stark, lugn person som ser fysiskt kapabel ut blir snabbt noterad – inte som störig, utan som potentiell hjälte. Den där crossfit-killen du himlade med ögonen åt i kön? Han är kanske den som hjälper till om något händer i luften.

Samtidigt hålls koll på sällskap som verkar redo för svensexa snarare än säkerhetsgenomgång. Enligt kabinpersonal markeras ibland redan vid boarding vilka som inte bör serveras mer alkohol under resan.

– Om jag ser någon som är påverkad, så kommer den inte få något mer att dricka, berättar en flygvärdinna i en intervju med Travel + Leisure.

Extra utrymme – men inte till vem som helst

Du vet de där platserna vid nödutgången som alla vill åt? De är inte till för vem som helst. Där kan du bli nekad plats om du inte anses kunna hjälpa till fysiskt vid en eventuell evakuering. Personer som är äldre, skadade eller ser ut att inte kunna agera snabbt, blir vänligt men bestämt omplacerade enligt Dagens PS.

Även kroppsspråket granskas. Är du spänd, stirrig eller har dödsångest i blicken? Då märker personalen det direkt.

Målet är inte att skrämma dig – tvärtom. Ofta får oroliga flygresenärer en extra pratstund eller ett lugnande ord.

Bråk i luften har blivit allt vanligare

Störande passagerare har blivit ett växande problem i Sverige, enligt Transportstyrelsen. Därför har flygbolag skärpt sina rutiner. Att snabbt kunna avgöra vem som kan bli ett problem – och vem som kan hjälpa till – är en viktig del av jobbet.