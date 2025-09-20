Att hemestra har blivit allt vanligare de senaste åren, alltså att man semestrar i sitt eget land och turistar i andra svenska städer.
Att bo på hotell i en annan svensk stad kan kännas lyxigt, att få sova i fluffiga lakan, duscha med exklusiva tvålar i travel-size förpackningar och njuta av en stor hotellfrukost.
Att bo på hotell kan vara riktigt lyxigt
Jämförelsetjänsten Trygga har analyserat Google Maps-betyg och omdömen för att ta reda på vilka hotell som är de bästa i Sverige.
På Google Maps listas totalt 2 826 verksamheter som hotell i Sverige. För att öka den statistiska tillförlitligheten och säkerställa en rättvis jämförelse har endast hotell med minst 100 omdömen granskats.
– Sverige är fullt av unika resmål. Den som semestrar på hemmaplan får chansen att upptäcka nya platser och samtidigt stötta svensk turism, säger Viktor Ström på Trygga i ett pressmeddelande.
1 874 hotell i Sverige har jämförts
Det var 1 874 hotell i Sverige som levde upp till kriteriet om minst 100 omdömen som var minimum för att granskas. Vid lika betyg väger omdömen tyngst.
Undersökningen omfattar de boende som är listade som hotell på Google, därav kan även bed & breakfast, pensionat, boutiquehotell, lodger inkluderas.
Hostels, stugbyer och vandrarhem har exkluderats efter manuell granskning.
Under sökningen är baserad på data som samlades via Google Maps API den 17 september 2025.