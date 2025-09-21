Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Iphone

Du kan tjäna 9 600 kronor på din gamla mobil – om du har den

Publicerad: 21 sep. 2025, kl. 08:30
Mobil och pengar.
Har du en gammal mobil hemma så kan du tjäna en saftig slant. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Anders Wiklund/TT

Har du en gammal mobil som du inte längre använder? Du kan då tjäna flera tusentals kronor på att sälja den.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Den 9 September presenterade Apple nyheterna i sitt nya mobilsläpp. Totalt presenterades fyra nya mobiltelefoner:

  1. iPhone 17
  2. iPhone 17 Pro
  3. iPhone 17 Pro Max
  4. iPhone Air

Apples nya mobiler. Foto: Stella Pictures
Apples nya mobiler. Foto: Stella Pictures

"Många svenskar sitter på tusenlappar"

I takt med lanseringarna väljer många svenskar att uppgradera sin mobil till en ny modell. Det resulterar således i att den gamla med fördel kan säljas om den är i bra skick.

Att ha en mobil liggands i byrålådan kan resultera i att du faktiskt har direkta pengar som bara ligger och samlar damm. Auktionstorget Tradera rapporterar i ett pressmeddelande att det i dagsläget säljs begagnade mobiltelefoner till ett av värde av 100 miljoner kronor årligen i Sverige. Ett märke är några av storsäljarna.

– Vi ser alltid ett uppsving på iPhone-auktioner i samband med Apples lanseringar. Många svenskar sitter på tusenlappar utan att tänka på det. Genom att sälja sin gamla iPhone på Tradera kan man både dryga ut kassan och bidra till en mer cirkulär konsumtion, säger Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.

Så mycket kan du tjäna på din gamla mobil nu

iPhone-modeller äldre än fem år kan inbringa flera tusenlappar. Och nu väntas trycket öka i och med Apples lansering av iPhone 17 och Air-serien.

Men hur mycket kan man då tjäna på att sälja sin gamla iPhone?

Har du en iPhone 16? Enligt Tradera kan den inbringa 9 600 kronor.

Har du en iPhone 15 kan den inbringa 6 000 kronor, rätt ner i fickan.

En iPhone 14 kan säljas för 4 500 kronor.

En iPhone 11, 12 eller 13 kan säljas för mellan 3 060 och 3 750 kronor.

– Den som kan tänka sig en modell med mindre skönhetsfläckar, eller en något äldre generation, kan få en fullt fungerande iPhone till ett betydligt lägre pris än i butik, säger Hagelin, i pressmeddelandet.

