Vintern kan bli extremt kall – forskare varnar för köldchock

Forskare varnar nu för att Sverige kan stå inför en betydligt kallare vinter än vanligt. Ett försvagat vädersystem över Nordpolen ökar risken för iskyla och snöoväder över hela landet.

Ett nytt väderfenomen håller på att utvecklas över Nordpolen – och det kan få stora konsekvenser för vädret i Sverige kommande vinter.

Forskare varnar nu för att en svag polarvirvel kan leda till ett betydligt kallare och snöigare vinterväder än vanligt, det rapporterar Severe Weather Europe.

Vad är polarvirveln?

Polarvirveln är ett jättelikt lågtrycksområde högt upp i atmosfären, som bildas varje höst när temperaturen snabbt sjunker över Arktis. Den fungerar som ett lock som håller den iskalla arktiska luften på plats. Men när virveln försvagas, kan den kalla luften istället tränga ner mot Europa – och då drabbas ofta Skandinavien.

Just nu visar mätdata från bland annat NASA och NOAA att polarvirveln är ovanligt svag för att vara i september. Det tyder på att vintern 2025/2026 kan bli allt annat än mild.

Två viktiga faktorer

Samtidigt pågår två större klimatfenomen som påverkar virvelns utveckling: La Niña och QBO.

La Niña är ett återkommande vädermönster i Stilla havet som kyler ned havsvattnet, vilket historiskt ökar risken för kraftiga köldutbrott i Europa.

Den andra faktorn är QBO – vindar i den tropiska stratosfären som växlar riktning ungefär vartannat år. Just nu är QBO inne i en fas som tidigare ofta kopplats till plötsliga uppvärmningar av atmosfären över Arktis. Det kan i sin tur leda till en kollaps av polarvirveln.

Forskarna bakom analysen skriver att de redan nu ser tecken på att polarvirveln är försvagad och att den riskerar att bli instabil under vintern.

Vad betyder det för Sverige?

Om virveln kollapsar – ett fenomen som kallas för Sudden Stratospheric Warming – kan det leda till att kall arktisk luft strömmar ner mot Europa och Skandinavien. Det ökar risken för köldknäppar, snöoväder och kraftigt vinterväder även i södra Sverige.

Fjolårets vinter inleddes på liknande sätt, med en svag virvel i september – och slutade med ett kraftigt kallras senare under säsongen.

Prognoser från det europeiska väderinstitutet ECMWF visar också tecken på att högtryck kan bygga upp över Arktis i vinter, vilket ytterligare skulle förstärka risken för kalluft som trycks söderut.

Osäkerhet – men kalla signaler