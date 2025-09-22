Det finns en vara som väldigt många svenskar gillar. Dessvärre kommer den att sina i höst – av en väldigt oväntad anledning.

Sommaren är över och hösten har gjort sitt årliga intåg. Det hela kan man tydligt märka av på den krispiga luften, de oranga löven som börjat skymtats på trädkronorna – men även på vad butikerna runtom i landet köper in.

På fiken runtom i Sverige kan man se den omtalade pumpalatten på reklampelarna. Även Systembolaget plockar in både öl och vin som har en slags "höstig" kryddning vilket enligt de anställda minst sagt är populärt hos oss svenskar.

Många av oss handlar på Ica flera gånger i veckan. Bildkälla: Amir Nabizadeh/TT

Men hösten går snabbt och efter den rappa, få månaderna så börjar det vankas jul. Och där kan man verkligen snacka succéperiod för butikerna.

Ica-chefen: "Brist på varan redan i höst"

De flesta där ute har olika saker som är viktiga just under juletiderna. För vissa är pyntet oerhört viktigt för att man ska känna den riktiga julkänslan. När folk hivar upp granen är också en vattendelare, och då ska vi inte ens snacka om julbordet där det kan bli ramaskri om vissa saker inte finns.

Julskinkan kan man gott säga är en av de viktiga delarna på ett julbord. Så även olika sorters sill. Men kungen på bordet – det vet ändå alla är Janssons frestelse. Men förra året gick Ica ut med lite skrämmande nyheter – nämligen att det ett par veckor innan jul var brist på ansjovisen.

Skogens guld sinar. Bildkälla: Leif R Jansson / TT

Och ja... när Nyheter24 var i kontakt med en Ica-chef tycktes det inte vara någon stor ändring i år.

Men det är en annan vara som många anser har en viktig plats när det kommer till efterrätterna eller ostbrickan – och det är ingenting mindre än hjortronsylt.

Hjortron. Bildkälla: Kallestad, Gorm

– Det kommer att vara tokbrist och hjortron med vaniljglass på nyår blir en raritet. Så de som har oöppnade burkar hemma med egenkokad de ska vara väldigt glada, berättar Ica-chefen.

– Du har ju säkert läst de där om alla bär plockar som inte fick komma in i landet... Detta blev effekten, eller en del av det, avslutar han.