"Boomer" var med på den svenska nyordslistan 2020.

Ordet härstammar från babyboom-generationen som föddes efter Andra världskrigets slut – men det som utmärker en boomer, förutom ålder, är att de lyckas dåligt med att vara "down with the kids".

Misstänker du att du, eller någon i din närhet är en boomer? Här är fem tecken att hålla utkik efter.

Du kan inte låta bli att kommentera Facebook-inlägg (trots att de inte är adresserade till dig själv)

Inga Facebook-trådar utan boomers – och så är det bara.

Du reagerar, skriver under kommenterar med för- och efternamn – och använder emojis "Anna Book-style". Tog du inte den sista referensen? Då är du tyvärr ännu mer i riskzon.

Trasiga kläder är det konstigaste du vet

Slitna jeans, croppade tröjor och "cut out"-tröjor är tre saker en boomer helt enkelt inte KAN begripa. Varför betala för något som är trasigt?

And don't get me started med "häng" på byxorna...

Du har gjort "Jerusalema-challenge" under pandemin

Många boomers har inte riktigt förstått "det här med TikTok" ännu, men Jerusalema-challenge (som går ut på att man dansar en aerobics-liknande dans till låten med samma namn) har definitivt tagit sig genom boomer-bruset.

Tanken är fin och klippen sprider säkert glädje på sina håll. Men Gen Z would never (!).

Gruppbilder tas – ofta och gärna

Varför är svårt att begripa, eftersom de sällan publiceras någonstans.

Du tror att 'att sticka ut' gör en långtidsarbetslös

"Personer med tatueringar, udda hårfärger och piercings är, och kommer alltid förbli oanställningsbara."

Stämmer det här påståendet in på dig, om ens litegrann, så är du troligtvis en boomer.

Anser du dessutom att de flesta jobb går att landa genom att "visa framfötterna" så blir jag bara mer säker på min sak.