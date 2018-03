Fler poliser i förorten är bara en panikåtgärd inför valet

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

2018 års valrörelse kommer troligtvis att handla en hel del om kriminalpolitik. I princip samtliga partier tävlar i vem som kommer att spotta ut flest poliser i förorten för att ge sken av att de på så vis tar i med hårdhandskarna mot brottsligheten.

Men de tar inte brottsligheten på allvar. De tar befolkningens oro inför brottslighet på allvar.

För ingenstans i det valfläsk vi nu kan ta del av sägs det exakt vad alla dessa poliser ska göra när de väl är på plats i förorten. Ska de stå och titta på ungdomar som rimligtvis inte kommer att begå brott framför ögonen på dem? Ska de åka runt i sina bilar och leta överfallsvåldtäkter i närmsta skogsparti? Rimligtvis är väl ingen emot en större polisiär närvaro. Men hur stor skillnad gör den egentligen?

Det är svårt att säga emot det faktum att brottslighet är ett problem som är långt mer komplext än vad bara fler poliser kan lösa. Fler poliser ger möjligheten att i större utsträckning ingripa och utreda redan begångna brott. Men vad hjälper det en våldtagen eller mördad person?

Ingenstans verkar det diskuteras varför ett fåtal unga män bestämmer sig för att begå grova övertramp mot andra människor i deras närhet. Otillräckliga förklaringsmodeller har länge varit något som inom svensk politik varit förkastligt. Det svenska i att “tillsätta en utredning” är väl vid det här laget ett väl känt skämt. Nu verkar vi istället ägna oss åt någon slags kollektiv rovdjurstaktik där det enda som kan bekämpa hårt är hårt och ytterligare förklaringar är överflödiga.

Problemet är bara att om det vore så enkelt som en större polisiär närvaro så skulle länder med större polisiär närvaro än Sverige vara mindre brottsbelastade. Så är väldigt sällan fallet.

Vitryssland har 1442 poliser per 100000 invånare och 3,58 mord per 100000 invånare.

Sverige har 192 poliser per 100000 invånare och 1,5 mord per 100000 invånare.

Sverige har alltså nästan tio gånger färre poliser och ungefär hälften så många mord som Vitryssland som dessutom har extremt mycket hårdare lagar än Sverige. Detta är bara ett enstaka exempel men trenden är genomgående världen över och är tydlig, för att inte säga solklar.

Det är höga nivåer av välstånd och tillgång till demokratiska funktioner som har den största brottsförebyggande effekten. Att då som i Sverige 2018 försöka vinna val genom att till synes ignorera de reella orsakerna till brottslighet och istället kampanja på en för allmänheten lätt förstådd rökridå är djupt oansvarigt.

Nu är det upp till oss väljare att se igenom valfläsket och kräva riktiga och långsiktiga lösningar.



Joakim Billtén,

Ordningsvakt/student/musiker