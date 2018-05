Marcus Birro: "Sjukvården är inte i kris – den är i totalt förfall"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Aftonbladet har onekligen haft en rätt värdelös tid.

Profilerade skribenter med stort socialt patos har ertappats vara svin på flera avdelningar och snacket om att värna om deras ”värdegrund” samtidigt som de hyst en rätt bedrövlig människo- och kvinnosyn själva har skadat tidningen mer än vad jag tror ledningen där begriper.

Drevet som ledde till att teaterchef, men framförallt medmänniskan, Benny Fredriksson tog sitt liv och den skamlösa iskalla kyla som kulturchef Åsa Linderborg visade upp efter alt detta var den slutgiltiga spiken i kistan för min del.

Det låga förtroendet har förvandlats till ett slags förakt. Det är faktiskt synd.

Jag älskar i grunden kvällstidningar. Jag har alltid gillat blandning av högt och lågt. Jag tillbringade 2008-2013 på Expressen och det var rakt igenom fantastiska år.

Men samtidigt krävdes det att jag fick sparken för att även jag, som ändå som självlärd kom från ett annat håll och, törs jag nog säga, i något högre grad haft örat mot marken, på riktigt skulle inse vidden av glappet mellan den mediala eliten och de egna läsarna.

Det glappet står fortfarande den mediala eliten lite förvirrad inför. ”Vad var det som hände”?

Det glappet är enormt. Jag tror att många upplever det som ett svek. Journalister som skulle vara den lilla människans fanbärare vände ryggen åt den lilla människan.

Men med allt detta skrivet. När etablerad media tar sitt kall på allvar och faktiskt blir medborgarnas röst på en stor plattform, gör de sig själva angelägna igen.

På ledarplats idag skriver Aftonbladet, genom Eva Francell, om 16-åriga Alexander som slussades runt som en påse nötter mellan skånska sjukhus efter att han brutit benet.

När media vågar göra detta, ta ett enskilt fall och utifrån det beskriva ett skeende, ett tillstånd i nationen, denna gång om den fruktansvärda krisen i svensk sjukvård, då fungerar plötsligt etablerad media igen.

Det är fruktansvärd läsning.

Om jag en enda gång till under den här valrörelsen hör en politiker anklaga en annan för att uppvigla och svartmåla tillståndet i nationen kommer jag, som The Sisters Of Mercy sjunger under sina extranummer, ”treva efter min revolver”.

Bildligt givetvis. Men ändå.

Sjukvården i det här landet är inte i kris. Den är i totalt förfall. Alla slår larm. Klockorna ringer överallt. Det blinkar rött på alla platser, de flesta orter i landet.

Alexander bor inte i tätbefolkade områden i Stockholm. Han bor i Skåne. Det tog tre dygn med brutet ben innan Alexander opererades i Helsingborg. I Skåne håller 400 vårdplatser stängt på grund av brist på personal. I andra delar av landet finns liknande problem.

Sedan tillkommer andra problem, överbeläggning, en åldrande befolkning, den stora invandringen, den alldeles för långa väntetiden på att få träffa läkare, köerna på akuten, köerna på vårcentralerna, den fruktansvärda belastningen på sjuksköterskorna och undersköterskorna, läkare som arbetar 14 timmar i sträck utan att hinna dricka eller äta eller gå på toaletten (det senare läste jag i ett öppet brev från en läkare på Danderyd Sjukhus).

Allt faller. Den svenska sjukvården, en svensk så kallad paradgren, är i totalt sönderfall. Det är inte ett problem, det är tusen problem och dessa problem slår över hela linjen av svensk sjukvård.

Jag har genom livet lärt mig en viktig sak om förändring. Du kommer aldrig förändras till det bättre om du inte öppet erkänner den exakta innebörden av dina brister. Det gäller svensk sjukvård också.

Det gäller allt i det här landet där politiker som är skyldiga till att det ser ut som det gör gärna smutskastar människor som försöker beskriva hur det faktiskt ser ut.

Det skulle behövas en revolution av landets sjuksköterskor. En revolution de gärna får genomföra med sina undersköterskor och med läkarna. Det politiska ansvaret i den här frågan är blytungt. År av likgiltighet runt de här frågorna har lett oss till det fruktansvärda läge vi nu befinner oss i.

Det handlar också om vår syn på solidaritet och empati. Så länge vi inte själva tvingas in i vårdkarusellen så verkar vi ha en tendens att helt enkelt skita i att det ser ut som det gör.

Jag skriver detta som en hyllning till alla de människor inom vården, från lokalvårdaren som städar avdelningarna, via vaktmästaren som öppnar salarna, till undersköterskorna som stannar hos patienten, via sjuksköterskorna och läkarna som opererar och räddar liv, och till cheferna som verkligen försöker trolla med knäna.

Ni är hjältar. Jag hoppas verkligen ni känner det.

Men trots er och allt, törs man verkligen bli gammal i det här landet?

Marcus Birro,

Författare