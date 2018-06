Julia Juhlin: Vad hände med Bridget Jones?

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När låten ”All by my self” av Céline Dion spelas är det många kvinnor som börjar mima på ett liknande sätt, med överdrivna gester och ett stark ansiktsuttryck och överdriven mimik. De flesta av oss har fått inspiration från den klassiska första scenen i filmen ”Bridget Jones”.

Jag vet ingen annan film som fått ett sådant genomslag bland kvinnor där en hög utandning av lättnad hördes efter att vi sett filmen. Tidigare hade vi endast kvinnorna från serien i ”Sex and the city” att jämföra oss med och dem rollerna var väldigt snäva.

Var vi den högpresterande Miranda? Den duktiga flickan Charlotte? Den konstant kåta Miranda? Eller the girls next door aka Carrie? Vi kvinnor, människor, är trots allt inte så snäva som rollerna vi erbjuds att kliva in i är.

Därför uppstod en förvirring kring vilken kvinna man var. För vi är ju både högpresterande, lata, kåta, okåta, duktiga, dåliga med mera. Därav en lättnadens suck när Bridet Jones slog igenom som ensam kvinnlig huvudroll och visade upp ett ständigt misslyckande av att uppfylla alla dessa svåra krav som ansågs vara ”kvinnliga”.

Bilden av den stökiga, pinsamma, röksugna kvinnan porträtteras äntligen!

Att filmen dock slutar med att hon blir lycklig pågrund av att bli älskad av en man är dock en annan fem, en mycket heteronormativ femma dessutom, men det är en annan diskussion. För det jag vill ta upp är, är att när jag idag, 10 år efter att jag sett filmen med Bridget, hör rykten om att ”Bridget Jones ser helt annorlunda ut, hon har opererat hela ansiktet!” Och googlar henne och inser att folk har rätt.

Renee Zellweger, som spelar Bridget Jones har idag ett nytt ansikte genom x-antal plastikoperationer och dessutom är hon smal som en pinne. Jag får dålig smak i munnen av det här men har svårt att förstå mig på varför.

Men jag inser att förebilden som Renee var när hon spelade ”Bridget Jones” för mig och många andra tjejer är en falsk bild. Renee Zellweger är den hårda verkligheten. För när inte ens rollinnehavaren av Bridget Jones orkade vara henne, utan gör som så många andra kvinnor idag, nämligen går patriarkatets ärenden.

När Renee gör detta, genom att förminska, förändra och förtunna sig själv och sin kropp så förstår jag plötsligt varför jag som den ”feminist” jag kallar mig för en kväll sitter och googlar ”fylla läpparna pris”. Jag skäms över min googling och skämtar om den med vänner och frågar men ”är det verkligen så fel”.

Svaret är att ja, det är det. Jag vill fylla mina läppar pågrund av att jag ser andra som gör det. Normen kring ens utseende blir högre för varje dag som går och jag undrar varför jag klättrar för att nå upp till den.

Jag förstår att jag det är jätteviktigt att jag inte fyller mina läppar, för det kommer att få ytterligare en kvinna att se mina läppar och inspireras att lägga både tid och pengar och smärta på yta.

För det som måste få ett slut, det börjar med mig.

Julia Juhlin,

Julijalyskova på Instagram