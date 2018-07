Marcus Birro: Vad är det för fel på folk?

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vad är det för fel på folk?

Varför tycks så många ha sina huvuden uppkörda i arslet? Hur kan man leva nära någon av de stora skogsbränderna i Sverige och få för sig att man ska grilla ute i naturen?

Hur går snacket vid frukostbordet?

Scen:

Pappan kommer in, bakfull, plågad, avskyr att vara med sin familj dygnet runt hela sommaren, det är för varmt, för vidrigt allting. Hans barn sitter vid sina skärmar. Hans fru har låst in sig på dass.

Pappan: Jaha… Vad ska vi göra idag då?

Son 1: Det brinner i skogarna.

Pappa: Vilka skogar?

Son 1: I Sverige. Överallt. Har du inte sett på nyheterna?

Pappa: (Stolt) Jag ser aldrig på nyheterna. Idag tycker jag vi ska ta oss till skogsgränsen och så plockar vi fram en usel engångsgrill och så tänder vi eld i den och grillar några äckliga korvar. Sedan kan vi lämna skiten bara…Vi hoppar in i vår bil och bara drar. Vi skiter väl i alla andra. Det är väl inte bort problem. Jag vill äta brända äckliga korvar och jag vill grälla med skogsbrändernas rök i näsan…

Det blir väl bra? Eller?

Hur kan man leva i Sverige sommaren 2018 och få för sig att man ska grilla ute i naturen? Är man en självisk idiot, eller är man enbart en idiot?

Jag läser artiklar där både journalister och polisen anser sig vara tvingade att GE EN FÖRKLARING till varför man inte ska grilla ute.

Finns det människor som lever sina liv under en sten? Vad är det för fel på folk?

Over and out.

Marcus Birro,

Författare