(F!): Kasta inte bort din röst - rösta för det du tror på

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Att Fi röstas in i riksdagen i år är otroligt viktigt för att säkra vänsterpolitik och mänskliga rättigheter de kommande fyra åren. Jag vet att det kan kännas läskigt att rösta på ett parti utanför riksdagen, men du har så mycket att vinna - och rätt lite att förlora.

Hear me out.



Det är 11 procent som kan tänka sig att rösta på F! i årets val, enligt Sifo. Och det samtidigt som Vänsterpartiet ligger högt, Socialdemokraterna med marginal är Sveriges största parti och Miljöpartiet ligger stabilt över gränsen.

Majoriteten av svenska kvinnor vill att Fi ska sitta i riksdagen, och även 38 procent av männen (Sifo). DN redovisar att det med en vecka till val fortfarande är över en miljon svenskar som är osäkra på vad de ska rösta på. Det betyder att det finns gott om utrymme att rösta in Fi - och spurt är vår bästa gren.



Om ni som nu står och velar mellan Fi och något annat röstar på ett annat parti, skulle det resultera i några extra mandat för det partiet - men knappast något som är avgörande för regeringsbildningen. Din röst kan dock bli avgörande för att få in 14 feministiska mandat i riksdagen när du vågar rösta på Fi.

När vi kommer in så tar vi faktiskt mandat från SD, eftersom platserna fördelas om proportionerligt med ett nytt parti i riksdagen. Det är på riktigt ut med rasisterna, in med feministerna! Vi har så mycket mer att vinna än vi kan förlora - och det handlar faktiskt om att våga rösta på det en tror på.



Vi vet att Fi’s väljare bestämmer sig väldigt sent just eftersom vi gör medvetna val. Men nu är det dags att våga bestämma sig. Vi är många som längtar efter en förändring i politiken, och makten ligger i våra händer.

Men är det inte mer värt att rösta på ett parti som är garanterade att komma in i riksdagen? Nej - det är mer värt att rösta på det parti du faktiskt vill ska representera dig. Framförallt efter en mandatperiod där nästan samtliga riksdagspartier svängt drastiskt åt höger och mot rasistisk retorik. Vilken politik vill du faktiskt ha?



Jag citerar Lennart Friström (Syre 31/8 18):

”Så fort folk börjar taktikrösta börjar den representativa demokratin hacka. I detta val, som i alla andra val, kan vi välja att rösta för de goda krafterna eller fokusera på de onda. Vi kan välja om vi vill att SD, M eller S ska få sätta agendan till den milda grad att deras maktspel ska få avgöra hur vi använder våra röster. Om skräcken för SD ska få bidra till att valet inte blir representativt. Eller om vi ska välja att stötta och stärka de som vi verkligen tror på, som står för den förändring och samhälle vi vill se.”

Vi vet att Fi har ett stort stöd. 11 procent kan tänka sig en rosa röst. Nu behöver vi vara modiga och rösta på det vi verkligen tror på.

Var med och sätt igång en rosa snöboll - när du bestämmer dig gör du att fler vågar bestämma sig. Fi behövs för att dra åt rätt håll i riksdagen. För feminism, antirasism, klimatkamp och jämlikhet.



Jag litar på rosa i kommun, landsting och riksdag. Gör det du också.

Hanna Bergman,

Valtalesperson Unga Feminister